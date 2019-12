Madagascar: Région Atsimo Andrefana - Objectifs atteints et dépassés en moins de trois mois

Le propre de la jeunesse c'est d'aller vite. Tovondrainy Edally, Gouverneur de la Région Atsimo Andrefana, 35 ans, connaît des raccourcis pour aller plus vite. Outre la vitesse, l'homme fort de Toliara se fait aider par deux personnes très importantes : le Préfet Solondraza Lydore et la Secrétaire Générale Nomenjanahary. Un trio de choc!

A peine trois mois de gouvernorat, la plus grande région de l'île est gérée adroitement pour obtenir les meilleurs résultats.Il n'est plus à démontrer, que la RAA possède la plus longue plage de l'île. Un projet pilote a été créé, un atout pour la pêche (économie bleue) et tourisme (destination île Vanille), raison pour laquelle les touristes abondent en ce moment.

Le plus grand barrage de l'île. Suivant les différents plans d'aménagement du territoire, le trio exécutif de la Région a décidé de procéder à la maîtrise des cours d'eau traversant la RAA, à savoir : Onilahy, Mangoky, Lita, Fiherenana, Manombo. Ainsi divers barrages vont se dresser pour irriguer du côté de Taheza (Bezaha) au Sud de Tuléar. Au Nord, le périmètre du Bas -Mangoky (Tanimieva-Ambahikily) extension de 5.000 à 10.000ha (financement BAD). Nettoyage du canal de Bevava, bouché depuis longtemps, pourtant artère alimentant Betioky, Fotadreva, et Bezaha. Des mini-tracteurs et décortiqueuses ont été distribués pour encourager les cultivateurs afin de récolter de bons rendements.

Social. La Commune Urbaine de Toliara avait accumulé des dettes.Le personnel n'était pas payé depuis quatre mois, d'autres depuis six mois. Dette effacée grâce à l'intervention du Ministre Coach Roberto Tinoka. La ville qui vient de passer des fêtes de Noël arborait tristement des ordures un peu partout. Ce qui fut résolu par le mouvement Tagnamaro, qui consiste à prêter main forte, action exécutée par des tuléarois de bonne volonté. Le gouverneur Edally a remarqué que ce sont toujours des ressortissants de la RAA qui remportent souvent des coupes, aussi le sport scolaire a été fortement encouragé par des dons en nature, outre leurs médailles. Toutes les EPP des neuf districts ont ouvert des cantines scolaires, avec l'aide du Programme Alimentaire Mondial (PAM), pour mieux retenir les enfants en classe.

Sécurité. Le Dinabe reste en tête des outils de sécurité par excellence. On sait qu'une remise à niveau est nécessaire pour le Dinabe. Désormais, les responsables seront des élus et non plus désignés. Ainsi, la RAA est déclarée « Zone Blanche », zéro acte de banditisme dans les neuf districts. Même le Dinabe est touché par la lutte contre la corruption. Une convention fut signée avec le Bureau Indépendant Anti-Corruption (Bianco) le 20 Novembre dernier. En cas d'inondation ou de catastrophe naturelle, des pompes, des motos et des pirogues à moteurs sont disponibles, grâce au BNGRC (Bureau National de Gestion de Risques et de Catastrophes). Une vitrine (composée de plusieurs stands d'arts et de fruits) sera organisée à l'entrée de la ville de Toliara. Objectif : servir tous ceux qui entrent et sortent de la ville du Soleil pour l'achat d'un souvenir. Certes, la ville est moins illuminée qu'avant, des vandales ont abîmé les jeux de lumière. Mais Padev (Programmes pour le Développement des Villes, financement AFD) donne espoir de nouveau. Une grande transformation est attendue courant 2020, et cela grâce à la force de lobbying et négociation du trio de la Région Atsimo Andrefana.