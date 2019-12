Cote d'Ivoire: Insurrection soro - Amadou Soumahoro à séguéla - "Nous n'irons plus à l'aventure avec quiconque"

En séjour dans le Worodougou pour célébrer la nouvelle année, le président de l'Assemblée nationale (PAN) de Côte d'Ivoire, Amadou Soumahoro, a échangé avec les chefs traditionnels de Séguéla le dimanche 29 décembre 2019.

Le PAN a éclairé ses parents sur le mandat d'arrêt international lancé contre le président de GPS Guillaume Soro pour atteinte à la sureté de l'État . " Tchomba ", a invité l'ensemble des chefs traditionnels à rester mobilisés et solidaires autour du président de la République , Alassane Ouattara et les a exhortés à ne pas suivre les diseurs de belles aventures, dont les flatteries pourraient nuire aux populations.

" Nous ne devons rien à aucun homme politique actuel dans le Worodougou à part au Président de la République SEM Alassane Ouattara. Ce que nous lui devons, c'est de la gratitude pour avoir entendu la souffrance et les doléances de nos parents relatives au manque d'infrastructures routières entre Mankono et Séguéla, entre Touba et Séguéla, pour avoir augmenté de façon drastique le taux d'électrification, d'accès à l'eau potable et aux hôpitaux dans notre région. N'écoutez aucune trompette dissonante, la seule musique qui fait danser le Worodougou est celle du RHDP. Nous n'irons plus à l'aventure avec quiconque, qu'ils se le disent une bonne fois pour toute " a déclaré le président de l'Assemblée nationale .Heureux de le retrouver , les chefs traditionnels ont par la voix de Mamadou Méïté, chef de village de Sifié, rassuré leur fils président de l'Assemblée nationale, quant à leur soutien et leur engagement aux côtés du président Alassane Ouattara .

Il a remercié également le PAN qui a décidé cette année d'organiser un arbre de Noël dans tous les villages de Séguéla . C'est la première fois dira-t-il qu'un homme politique organise un arbre de Noël dans tous les villages de Séguéla.Dans la nuit du dimanche à lundi, le président de l'Assemblée nationale , Amadou Soumahoro a pris part à la quatrième édition du " Gnalagbê festival", sur le boulevard Alassane Ouattara de Séguéla .Ce festival est une occasion de mettre en exergue le riche patrimoine culturel de Séguéla et d'exposer la diversité de la capitale de la région du Worodougou.