Cote d'Ivoire: Union des Kanigas de France, paris - Soum Bill et Saly Djely pour un hommage à Bouaké Fofana et Méité Bouaké

Les ressortissants de Kani regroupés au sein de l'Union des Kanigas de France (UKF) organisent une soirée d'hommage aux cadres du Worodougou samedi 4 janvier 2020 à Paris en France à la salle "Les salons de la Libération" au 17, boulevard de la Libération de Saint Denis.

Soum Bill, en vedette, sera accompagné de Saly Djely, une jeune chanteuse de la région.Bouaké Fofana (DG Sicogi) et Méité Bouaké (DG Sotra) seront les plus en vue de cette cérémonie d'hommage que l'UKF veut rendre à ses cadres à Paris. La présence du député de Kani, Méité Ben Abdoulaye est annoncée pour renforcer le niveau de représentativité qu'Aly Koné et Yaya Méité (les parrains) veulent placer à un haut niveau.L'organisation pratique de l'événement tant à Abidjan qu'à Paris est l'affaire des jeunes de Kani appuyés par l'Union des Kanigas de France

. Ces derniers se sont engagés auprès des cadres qui apportent une plus-value en matière de développement dans le Worodougou. Les jeunes s'occupent de la mobilisation et la présidente de comité d'organisation, Naima Méité, promet un grand rassemblement. Tout comme elle, Vangah Méité et Samassi Brakissa annoncent une forte mobilisation des jeunes.Bouaké Fofana et Méité Bouaké, les deux personnalités qui seront à l'honneur en tant qu'invités spéciaux, rentrent dans la droite ligne des acteurs de développement qui œuvrent pour le pays. Ce jour-là, ils vont fédérer toutes les forces vives de leur région vivant en France autour d'idéaux communs : le développement, la paix et la fraternité. Soum Bill et Saly Djely promettent un répertoire adapté et des prestations inédites à la hauteur de l'évènement.