Cote d'Ivoire: Situation Sociopolitique - Des jeunes d'abobo - "Nous n'avons plus besoin de guerre et de déstabilisation dans notre pays"

Le dimanche 29 décembre 2019, s'est tenue la conférence de lancement des activités de la Plateforme des organisations de jeunesses d'Abobo (Poja) dans une salle de conférence dans la commune.

À cette occasion, Koudougou Lancina, président de cette Plateforme a indiqué que la jeunesse d'Abobo est unie pour participer au développement de la commune. « Nous réaffirmons notre soutien à l'État de Côte d'Ivoire, à nos autorités et dire que la jeunesse d'Abobo soutient la stabilité. La jeunesse d'Abobo veut la paix et que nous n'avons plus besoin de guerre et de déstabilisation dans notre pays. La commune d'Abobo a été la plus martyrisée pendant des années. Les crises, Abobo a déjà payé les lourds tributs. Toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, Abobo a subi.

Donc aujourd'hui, quand nous voyons une crise en vue, je pense qu'il est bon pour nous en tant que leaders de la commune, de prendre notre bâton de pèlerin et de réaffirmer haut et fort notre hostilité à la venue d'une crise encore dans notre pays. Nous avons besoin de développement, de stabilité. Nous exhortons les uns et les autres à aller dans ce sens et amener toute la jeunesse à s'inscrire dans la droite ligne du développement et de s'éloigner de tout ce qui est trouble ». Poursuivant, il a déclaré : « Beaucoup de chose reste à faire au niveau de la jeunesse. Pendant près d'une décennie, il y a beaucoup de choses qui sont restées en état. Beaucoup de choses ont manqué à la jeunesse. Donc, il était vraiment important qu'on puisse se regrouper, parler d'une même voix et lancer les grands chantiers (... )

En 2020, nous allons sillonner tous les quartiers de la commune d'Abobo afin de parler avec les jeunes, de recueillir les préoccupations et de consolider un livre blanc pour remonter tout cela à nos autorités. C'est vrai que les problèmes sont connus, mais c'est toujours bon de recueillir les informations auprès de nos camarades et les appeler à s'unir autour du développement et s'éloigner de tout ce qui peut être déstabilisation ou crise dans notre pays ». Selon lui, en 2020, une grande manifestation de plus de 10 mille jeunes sera organisée pour apporter leur soutien au maire d'Abobo Hamed Bakayoko pour toutes les actions qu'il mène au niveau de la commune. Le thème de cette rencontre était "La force d'une jeunesse rassemblée pour le développement d'Abobo".

Le parrain de la cérémonie Ladji Djomassi, a souligné :« Après des rencontres avec les présidents de la Poja, nous leur avons suggéré de faire en sorte que les besoins de la population en général et la population jeune en particulier puissent remonter aux décideurs pour que la commune puisse avancer. Nous allons prendre nos bâtons de pèlerin avec à sa tête le maire de la commune d'Abobo. Nous allons lui dire qu'en dehors des activités de la mairie, la jenesse a besoin de nous et nous devons accompagner ces jeunes pour que Abobo soit une commune de rêve », a-t-il lancé.