Cote d'Ivoire: Restauration - Abraham Bamba Daly - "C'est une passion qui s'est révélée à moi"

Abraham Bamba Daly est depuis 8 mois en Côte d'Ivoire pour s'installer à son propre compte dans le secteur de la restauration après une dizaine d'années en France. Auparavant salariée exerçant dans les secteurs de l'aéroportuaire puis de l'automobile, elle a décidé de rentrer en Côte d'Ivoire pour vivre « sa passion ».

C'est dans la commune de Cocody deux plateaux carrefour Duncan que Bamba Daly s'est installée depuis le 12 Octobre 2019 avec l'ouverture de son restaurant « Lebélierdeferentella ». Une reconversion dans la restauration pour, dit-elle, vivre une passion après une dizaine d'années dans l'aéroportuaire.Elle veut apporter sa touche et sa spécificité dans le milieu culinaire en Côte d'Ivoire, avec la diversité de ses offres culinaires à savoir africaines, européennes et asiatiques.

«J'ai toujours été passionnée par la cuisine. C'est une passion qui s'est révélée à moi, il n'y a pas très longtemps. La particularité de notre restaurant, c'est que nous faisons des voyages culinaires à nos clients, c'est-à-dire que nous faisons la nourriture africaine, européenne mais aussi, asiatique. La nourriture asiatique est surtout connue pour son caractère diversifié et bio. Et en ces temps où le diabète et l'hypertension font rage, on a décidé de primer pour la nourriture bio pour éviter ces types de maladies».

Avec un effectif pour le service composé de 6 personnes, le restaurant dispose de plusieurs salons privés. Il s'agit du salon de thé et café, du salon de vin et un salon de cigare.Ces différents salons, selon la promotrice du restaurant, visent à « permettre à nos clients de pouvoir bénéficier de différents types d'ambiance».À l'extérieur du restaurant, se trouve un jardin pour passer des moments agréables, des évènements festifs comme des anniversaires, des mariages, des retrouvailles entre amis etc.Elle affiche une satisfaction pour cet investissement sans regret.

« J'ai toujours aimé le métier que j'ai toujours exercé. Mais, le milieu culinaire est une passion pour moi et je suis convaincue qu'on peut vivre de sa passion. Donc, j'ai décidé de rentrer au pays, mais avant de venir j'ai bénéficié d'une formation avec un chef étoilé. Et aujourd'hui, je suis très ravie, je ne regrette pas ».Pour un secteur aussi concurrentiel, Bamba Daly affiche un optimisme et envisage d'étaler ses tentacules dans le district d'Abidjan.« Je suis convaincue parce que j'ai foi en mon projet, j'ai une conviction et je sais que je pourrai faire ma petite place dans le secteur culinaire. Nous avons opté pour la cuisine raffinée, il y a beaucoup de recherche dans notre cuisine. Nous ambitionnons de nous implanter un peu partout à Abidjan ».Au-delà de cet investissement, cette restauratrice veut lancer un appel aux femmes et à la diaspora.

« La passion, c'est bien mais j'avais aussi un deuxième objectif, celui de créer de l'emploi en Côte d'Ivoire. Non seulement créer de l'emploi, mais encourager la gent féminine à entreprendre et aussi encourager la diaspora à rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des choses à faire en Côte d'Ivoire. Moi, je suis pour l'entrepreneuriat de la gent féminine ».Bamba Daly assure que l'idée de retourner en Côte d'Ivoire avec l'objectif d'y entreprendre n'a pas reçu d'écho favorable auprès de ses proches : « Beaucoup de personnes en France m'ont découragée de rentrer en Côte d'Ivoire parce que nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Moi, je pense que ce type d'idée appartient aux faibles. Pour moi, il n'y aura aucun événement dramatique en Côte d'Ivoire. Je suis très positive pour mon pays ».