Madagascar: Nuit de la Saint-Sylvestre - Jerry Marcoss en mode metteur d'ambiance

Jerry Marcoss toujours prêt à enflammer la scène.Icône de la musique tropicale malgache, Jerry Marcoss garde toujours ce statut. Cette année, le roi du « kawitry » choisit Le Glacier Analakely pour célébrer la nuit de la Saint- Sylvestre.

Une ambiance « fety be » qui s'annonce déjà pour se défouler plus tôt dans la soirée. Cette fois, c'est un public restreint qui aura le plaisir de vibrer aux rythmes de ses morceaux phares. Il transportera le public dans l'univers magique des chansons des tropiques. Pour ce faire, il interprétera ses célèbres titres et les accompagnera de ses extraordinaires chorégraphies pour satisfaire la demande de ses admirateurs. Selon le chanteur, « Le Glacier Analakely est un lieu saint pour les chanteurs de musique tropicale. La plupart ont commencé sur cette scène, se sont fait connaître dans ces lieux, donc il est tout à fait normal pour moi de prioriser les habitués des lieux et les inconditionnels. D'autant plus que la sollicitation est à son comble, toute notre équipe, au grand complet, sera présente, jusqu'au petit matin ». Ceci dit, de 20h jusqu'à l'aube, l'ambiance sera au beau fixe.

Véritable maître de l'ambiance, Jerry Marcoss n'est pas seulement un chanteur mais il s'avère également être un meneur des plus réputés du moment. Telle une bête de scène depuis des décennies, il arrive toujours à enflammer le public en suscitant cette espèce d'euphorie. A savoir que Jerry Marcoss fait partie de ces chanteurs de gros calibre du moment. Jerry Marcoss est célèbre pour avoir popularisé à l'échelle internationale le « kawitry », ce genre musical de la côte nord-est populaire chez les Betsimisaraka. Bien connu pour sa musique entraînant, il s'est forgé une notoriété de fer grâce à son tube « Haut les mains » et « Amboara sôsy » depuis 2001. De fil en aiguille, il sort les « Laisse passer », « ok kawitry» ou encore « Mahavita azy ». Il affectionne particulièrement les chansons rythmées pour entraîner les spectateurs dans son univers de défoulement.