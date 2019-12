Algérie: Aviculture - Signature d'une convention entre l'ONAB et le CNIFA

Alger — Un protocole de partenariat a été signé lundi à Alger par l'Office national des aliments de bétail (ONAB) et le Conseil national interprofessionnel de la filière avicole (CNIFA), en vue de bénéficier de l'accompagnement et du soutien nécessaires au développement de la filière avicole et le traitement de la volaille.

Supervisant la cérémonie de signature du protocole au siège de la Chambre nationale de l'Agriculture (CNA), le Chef de Cabinet au ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Mohamed Kessira a invité les professionnels du secteur à développer davantage leurs activités, affirmant l'attachement de la tutelle au contrôle minutieux de la mise en application de cette convention aux mieux des intérêts des professionnels de la filière.

Le P-DG de l'ONAB Mohamed Betraoui a précisé, lui, que son instance assurera, à travers cette convention, l'accompagnement technique et sanitaire des éleveurs, en vue de mener à bien leur projet, soutenir l'investissement en matière d'infrastructures réservées à l'aviculture et utiliser des nouvelles techniques, en mettant à la disposition des concernés plus de 160 vétérinaires et 60 techniciens supérieurs.

Quant aux éleveurs n'arrivant toujours pas à rembourser leurs créances, M. Betraoui a expliqué qu'ils seraient eux aussi concernés par cette convention à travers le rééchelonnement des dettes dont ils ont bénéficiés dans le cadre des aides octroyées, pour pouvoir les rembourser de façon progressive.

Intervenant à cette occasion, le président du CNIFA, Abdelmoumen Kali s'est félicité de cette convention au profit de quelque 20.000 éleveurs, susceptible de "booster" la filière avicole en apportant des solutions aux problèmes auxquels font face de nombreux aviculteurs.