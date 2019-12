Afrique du Nord: Cyclisme/Championnats arabes sur piste - 7 médailles dont 3 en or pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne de cyclisme sur piste a décroché 7 médailles (3 or, 2 argent, 2 bronze), à l'issue des épreuves de la 4e et dernière journée des Championnats arabes disputées lundi au Caire (Egypte).

Les médailles d'or ont été décrochées par Youcef Boukhari dans les épreuves du 1 km et le madison et Hamza Amari sur la course aux points juniors garçons.

Les médailles d'argent ont été remportées par Yacine Chalel et El Khacib Sassane sur le madison seniors hommes et Nour Yasmine Bouzenzen sur la course aux points juniors filles.

Les médailles de bronze ont été l'œuvre de Lotfi Tchambaz sur la course poursuite individuelle et la course aux points seniors hommes.

Grâce à ces sept nouvelles médailles, la sélection algérienne (messieurs/dames) porte sa moisson finale à 28 breloques: (6 or, 14 argent et 8 bronze).