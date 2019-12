Soudan: Al-Taishi t Aisha Moussa informe les ambassadeurs arabes sur le processus de paix

Khartoum, 31 — Dr. Mohamed Hassan Al-Taishi et Dr. Aisha Moussa ont présenté, au siège du Ministère des affaires étrangères, une éclairage détaillée au groupe des ambassadeurs arabes accrédités au Soudan concernant la position des négociations de paix en cours à Juba.

Le Dr. Al-Taishi a confirmé que la vision du gouvernement est basée sur l'unanimité et le plein harmonie entre les organes de l'État à commencer par le Conseil souverain de transition, le gouvernement et le reste des organes de l'Etat, qui estime que le processus de paix est la condition fondamentale du développement et de la stabilité, affirmant que les trois tours de négociations visent à parvenir à un accord d'ici à la fin de la période de six mois consacrée pour la paix.

Dr. Al-Taishi a ajouté que l'illumination est venue parmi eux de l'importance du partenariat historique entre le Soudan et les frères arabes à tous les tours de l'histoire nationale moderne, ainsi que pour leur rôle que ces pays jouent dans cette étape importante de l'histoire du Soudan et enfin pour éclairer les perceptions du Conseil pour la phase post-paix et l'importance de maintenir la paix en créant des partenariats avec les frères.

Pour sa part, Mme Aisha a salué la forte volonté du peuple et sa capacité à réaliser le changement.

Les ambassadeurs arabes se sont déclarés satisfaits des progrès réalisés jusqu'à présent par les négociations, ont affirmé le soutien de leurs pays à ses résultats et ont remercié les deux membres du Conseil souverain de transition pour les lumières et le ministère des Affaires étrangères pour leur volonté de les informer sur tous les développements de la situation à ce stade historique.