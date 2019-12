Congo-Brazzaville: Projet d'agriculture commerciale - Le budget de 2020 estimé à 20 milliards FCFA

Le projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale (Pdac) a adopté, lors de son comité de pilotage tenu le 30 décembre à Brazzaville, le budget exercice 2020 à un peu plus de 20 milliards francs CFA. Cette somme permettra de mettre en œuvre le plan de travail de ce projet, examiné à la même occasion.

Ce document prévoit, entre autres, la poursuite du financement des plans d'affaires des groupes de producteurs et des entreprises, la réhabilitation et l'entretien des pistes agricoles, la construction d'autres infrastructures rurales telles que les ponts et centres de maraîchage ainsi que les infrastructures de petite irrigation.

Le recensement général de l'agriculture va se poursuivre avec l'appui de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le Pdac appuiera l'organisation au mois de février prochain à Amsterdam, aux Pays-Bas, d'une conférence sur le financement de l'agriculture.

Par ailleurs, le rapport d'avancement de ce projet examiné par le comité de pilotage indique qu'en 2019, le Pdac a réceptionné près 500km de pistes agricoles en dehors des 390 km de nouvelles pistes agricoles actuellement en travaux.

Cent onze groupes de producteurs et entreprises ont bénéficié de plus de deux milliards francs CFA, grâce au fonds à coûts partagés du Pdac. Ils exécutent présentement leurs plans d'affaires de manioc, banane, élevage, maraîchage et autres.

Rappelons que la campagne des plans d'affaires lancée cette année a permis à plus de 2000 groupes de producteurs et entreprises de manifester. À l'issue de celle-ci, 1500 plans d'affaires ont été montés et sont actuellement en cours d'analyse et de sélection par un organisme indépendant. Les dossiers sélectionnés seront présentés à une commission de validation avant la signature des conventions desdits plans d'affaires.

Sur financement du projet, le ministère de l'Agriculture a doté tous ses directeurs départementaux en moyens roulants 4x4.

Lancé en juillet 2018, le Pdac est cofinancé par le Congo et la Banque mondiale à environ cinquante-cinq milliards francs CFA. Il a pour objectif d'améliorer la productivité des agriculteurs et l'accès aux marchés des groupes de producteurs et des micro petites et moyennes entreprises agroindustrielles dans les zones sélectionnées, et d'apporter une assistance au gouvernement en cas de crise ou de situation d'urgence répondant aux critères d'admissibilité.