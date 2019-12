Gabon: Belle vue 2 - La grève de l'eau

La situation dure perdure. A Belle vue 2, un quartier du troisième arrondissement de Libreville, les populations n'ont pas accès à de l'eau potable depuis quelques années. Elles ont donc décidé de se faire entendre des autorités en manifestant aux abords de le voie principale dudit quartier, en proliférant des messages poignants.

Au Gabon, notamment à Libreville l'adduction en eau potable dans les ménages relève d'un miracle. À tel point que les quartiers qui se trouvent à quelques encablures du centre ville ne sont pas alimentés en eau depuis des années. C'est le cas au quartier Belle Vue 2, où les populations sont privées d'eau potable depuis trois ans. Elles étaient tolérantes dans un passé récent. Mais, elles grognent depuis quelques jours dans l'espoir de voir leur quotidien devenir moins austère.

Des bouteilles, des bidons, des cuvettes, des seaux et des tonneaux plastiques vides sont érigés aux abords de la route. La protestation est en marche. C'est un moyen judicieux pour les populations de se faire entendre par les plus hautes autorités. Par cet acte, les habitants du quartier envoient des messages poignants au gouvernement : " L'eau c'est la vie ", une phrase inscrite sur un contreplaqué. Un autre message est beaucoup plus virulent et explicite : " Avec les 85 milliards rendez-nous l'eau à Belle-Vue 2 ", faisant allusion à l'opération scorpion. Le ras-le-bol se fait ressentir avec acuité.

De telles interpellations, prouvent que les populations se sentent abandonnées à elles mêmes. Elles interviennent quelques jours après la déclaration de politique générale du Premier Ministre, Julien Nkoghé Békalé, devant les élus du peuple. Déclaration qui a été validée en majorité par les députés malgré les échecs du gouvernement. Ceci prouve une fois de plus que le peuple et les politiques apprécient les événements différemment. L'approvisionnement en eau, reste un casse tête pour les populations de Belle Vue 2 et celles de plusieurs autres quartiers de Libreville. Il est plus qu'étonnant de savoir que nous en sommes encore là au 21ème siècle,s'exclame un habitant du quartier comme pour dire que la situation dure et perdure.