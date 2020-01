Guinée: Bilan de l'année 2019 à Labé

A l'heure du bilan de l'année 2019, les souvenirs sont plus que jamais vivaces et alertes et refont surface dans presque tous les secteurs de la vie en local

A plan administratif

L'année a été marqué par la réquisition des forces de l'ordre en équipe mixte police-gendarmerie sur le campus de Hafia, le 31 mai 2019 coutant la vie à Amadou Boukariou Baldé étudiant en L2 MIAGE.

Le gouverneur Madifing Diané ne s'est pas arrêté en si bon chemin, il a aussi requis les militaires du camp Elhadj Omar Tall au soir du 14 octobre après une laborieuse journée de Mano à Mano entre manifestants au compte du FNDC e police et gendarmes visiblement défavorisés par le rapport de force.

Argument de Mr Diané, le député Cellou Baldé a clairement déclaré que ceux qui rackettent et pillent ne sont pas leurs militants.

Chez les administrateurs, l'année a aussi été marquée par l'arrivée de Saidou Bangaya Diallo comme préfet de Koubia, zone où, il est né après 11 mois de vacance.

Chez les Politiques

iI faut noter une notoire récurrence des marches et un déferlement rouge du FNDC et de ses militants dans les rues du pays en opposition à la volonté révisionniste du professeur Alpha Condé mais aussi et surtout par la mésaventure du premier ministre Kassory Fofana pris à partie pour son soutien affiché au professeur Alpha Condé alors que dans le calendrier officiel, il était venu vérifier de visu les chantiers en cours et qui s'éternisent sans progression majeure depuis de longs mois.

Dans le domaine de la Justice et sécurité

L'année 2019a été marquée par une insécurité notoire sur les citoyens et leurs biens, ce dans une profonde léthargie des autorités.

Pour les grandes lignes à retenir nous pouvons parler de l'interpellation d'un voleur de bétail invétéré, Saidou Wendouwel Diallo et la découverte de son parc de 36 bovins, parc qui sera pillé par les populations revanchardes de Kaalan,Noussy et Mombeya qui mettront aussi à sac son domicile. L'homme sera libéré quelques mois après faute de preuves des charges qui pesaient sur lui.

Pour la même affaire 26 personnes munies d'armes à feu seront mises aux arrêts, au cours de la même année un coupeur de route multirécidiviste a été mis aux arrêts par la gendarmerie.

Le 10 avril, un camion stationné non loin du stade a nuitamment été braqué, les agresseurs ont emporté 2500 dollars et trois millions de nos francs.

Un militaire en service au camp Elhadj Omar Tall a été pris en flagrant délit de vol sur un chantier de construction appartenant à un civil.

Dans le secteur de la santé

Les principales choses à retenir sont le dépistage simultané de 8 cas de rougeole dans la préfecture, la résurgence de la maladie est en partie due au refus de certains parent de faire vacciner leurs enfants pour des motifs improbables comme le vaccin viserait à réduire la fertilité ou inoculerait des pathologies au sujets à qui il est administré.

Des inquiétudes au plan sanitaire, la progression du VIH fait froid dans le dos à date 3595 cas identifiés dont seulement 1700 sont pris en charge.

Chez les transporteurs motos et véhicules confondus

En février déjà s'est tenu le congrès des taxis motos au cours duquel l'équipe jusque-là dirigée par le couple Mory Diakité-Salam Sylla s'est faite évincer par le couple Thierno Abdourahmane Diallo Alpha Abdoulaye Sow.

La dérive des premiers qui ne juraient plus que par leurs poches avait fini par exaspérer leurs syndiqués.

17 cas d'agressions ont été enregistrés dans le secteur dont deux cas mortels et de nombreux blessés et de motos emportées parmi lesquels agresseurs 7 ont été interpellés dont une femme.

119 cas d'accidents dont 58 graves et 10 mortels.

117 plaintes ont été formulées contre des conducteurs de taxi motos par leur employeurs, 52 contre des citoyens simples et 7 visant des chefs de ligne et de gare.

Dans la foulée les recettes communales attendues de la corporation sont passées de 5 millions à 17 millions.

Chez les véhicules entre vétusté des routes et dégradations poussée, une vingtaine de véhicules ont été pris pour cibles avec de forts montants emportés.

Dans la région, la rupture du pont Bagou reliant les préfectures de Labé et de Mali est symptomatique du malaise que vivent les citoyens de la région développant un commerce sur la traversée de 5000 pour les piétons, 25 à 50 000 pour les motos et 200000 pour les véhicules.

Au plan du sport, de la culture et du patrimoine historique

Un tournoi de détection en mars organisée dans les 5 préfectures de la région a permis de mettre la main sur 5 garçons et 4 filles, suivi du tournoi un jeune, u modèle qui a vu le sacre du quartier Dow Saré.

En mai, Labé s'est faite l'hôte de l'AGO de la FEGUIFOOT et les 33 membres statutaires ont profité pour valider à l'unanimité les rapports du président Antonio Souaré.

Labé a aussi abrité le tournoi féminin Antonio Souaré qui s'est conclu par le sacre du HAC féminin.

Chez les médias

L'année a d'abord été marquée par la démission de Idrissa Sampiring Diallo de son poste d'AGP à la suite du traitement fait par lui de l'affaire Boukariou et que le gouverneur de région n'a pas apprécié.

Chez les médias, la radio Familia DMB, a été fermée pur mauvais usage de la licence d'exploitation reçue.

Enfin, l'année a été marquée par la dérive de Abdoulaye Oury Serima Diallo qui a annoncé la fausse nouvelle du decès du charismatique chef de quartier de Mosquée, l'annonce a fait l'effet d'une bombe et des auditeurs sont venus briser des glaces ausiège de la radio BTA/