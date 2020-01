Cameroun: Discours de fin d'année du leader des Dreamers Etonde Etonde

document

Camerounais, Camerounaises, mes chers compatriotes.Certains Camerounais peuvent encore déjeuner riches dans certaines familles, pauvres dans d'autres familles ou dans des régions entières. Cependant, c'est pendant ces vacances que nous nous rendons compte que ce qui nous rend plus heureux et fier n'est pas la nourriture que nous avons sur la table, mais les personnes avec qui nous pouvons la partager ce réveillon.

Je voudrais vous souhaiter à tous la chose la plus importante - bonheur, amour en famille, bonne santé, bonnes relations avec vos proches, amis et collègues, et l'humanitarisme dans notre environnement.

Je voudrais vous souhaiter que vous ayez la possibilité et la capacité de dire «je vous aime» aujourd'hui à vos proches, et que non seulement aujourd'hui, mais tout au long de l'année, nous savons comment répartir notre attention entre les personnes qui n'ont pas eu autant de chance dans la vie, en 2019, ils n'attendent qu'un peu d'humanitarisme et de la compréhension de leur environnement et de la société.

C'est ce que la plupart d'entre nous veulent en ce jour. Bien que l'année 2019 nous ait apporté des déceptions, les pertes des personnes qui nous sont chers ou ait été une bonne et prospère année, nous souhaitons généralement que l'année à venir soit beaucoup meilleure que 2019 .

Je pense qu'il ne serait pas mauvais de se rappeler aujourd'hui que de nombreuses fois nos vies sont affectées par des coïncidences ou des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler. Parfois, même le plus grand effort ne suffit pas face à l'adversité.

Par conséquent, le respect de chaque être humain qui affronte courageusement un tel destin, la compréhension, l'encouragement et le coup de main ne devraient pas être perçu comme un quelconque privilège accordé par la nation à ses citoyens. Permettez-moi d'ajouter un rendez-vous à mes souhaits personnels:même si nous n'avons aidé qu'une seule personne à avoir de l'espoir, nous ne vivons pas en vain.

Nous sommes un pays diversifié, une communauté de personnes avec des millions d'histoires de vie variées, uniques et importantes. Mais chaque pays vaut beaucoup plus que la somme des destins personnels, destins personnels qui revêtent déjà une incontestable valeur à ne pas négliger.

Nous avons des points de vue différents sur la question de savoir si le Cameroun va dans la bonne ou la mauvaise direction; d'autre part, il n'y a pas aujourd'hui de différences majeures dans ce que la plupart attendent, quelles que soient les opinions politiques, les expériences de vie et la situation personnelle.

La plupart des gens attendent et voudraient vivre dans un pays qui est du côté des personnes décentes et travailleuses, prenant soin d'elles même et de leur familles. La majorité réussit, mais elle a besoin du soutient de l'État.

L'importance d'un État, mais pas aux slogans et aux campagnes, mais par rapport à de vraies personnes qui, en raison d'un destin défavorable ou d'une maladie, se trouvent dans une situation impossible à résoudre.

De nombreux pays, petit comme grand, sont en mesure de garantir le soutien et l'assistance efficaces et directs à leurs citoyens qui en sont fiers, orgueilleux et nous devrions faire de même puisqu'il n'est jamais trop tard. C'est l'univers du possible. Mes chers compatriotes sans avoir honte copions les bons exemples.( Singapour, le Japon, la coree du sud)

Je pense également que la plupart d'entre nous comprendrons que nous avons besoin non seulement d'un pays qui est du côté de la population, mais aussi d'un État qui fonctionne bien, qui réagit rapidement et avec souplesse pour encourager les projets productifs et les bonnes idées qui peuvent faire avancer le Cameroun.

Le Cameroun n'est ni si grand ni si riche pour se permettre le luxe de laisser passer des projets et des initiatives innovantes qui profiteraient à la société, ou de décourager des personnes actives et innovantes qui se battent pour pour le bien de tous.

Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce qu'il est typique. Je pense que nous les Camerounais avons pouvons se montrer ingénieux et créatifs malgré des circonstances historiques, sociales ou politiques.Nous avons encore cette capacité et nous continuons de la démontrer. Si les circonstances l'exigent, nous pouvons être flexibles dans le meilleur sens du terme; plusieurs fois, nous sommes obligés de surmonter des obstacles qui n'existent pas ailleurs (La promiscuité et le système D) et nous réalisons ce qui ne serait pas possible sans notre capacité à surmonter de mauvaises conditions et sans être ingénieux.

( Regardez vous-même comment certains arrivent à réaliser des exploits dans un environnement aussi délétère) Il est indéniable que le peuple Camerounais est sujette à des inconvenants et abnégations divers, qu'il s'agisse du domaine éducatif, familiale ou entrepreneuriale. Nous espérons, mais on ne fait pas toujours bien au début. Dans notre pays, il y a des bases pour continuer à construire quoi que dans la configuration actuelle du Cameroun, on peut voir un pays construit en matériaux provisoire et de mauvaise qualité. Avec l'arrivée de la nouvelle année, je voudrais exprimer mon respect et encourager tous ceux qui transmettent ces qualités du surpassement de soit même au profit de sa famille, du travail et de sa nation. Grâce à eux, notre peuple peut être créatif même dans des conditions difficiles, grâce à eux les choses bougent et le Cameroun n'est pas seulement un beau pays dans ses paysages, mais aussi porteur d'espoir. Nous faisons encore face à de problèmes; injustice sociale, inégalités régionales et inégalité des chances. Soit. Mais aujourd'hui, je ne vais pas m'appesantir sur les problèmes individuels de notre pays, il y aura d'autres tribunes s'y prêtant. Ce que je veux souligner, c'est qu'il n'est pas vrai que nous n'avons pas de solutions; certaines ont déjà été appliqués avec succès sous d'autres cieux et parfois même nous les avons sur papier mais nous manquons de cohérence et d'approche pratique. Je porterai ce dossier à bras le corps en 2020 .

Je vais citer un exemple récent: des règles peu à peu complexes ont été introduites pour empêcher le vol de l'argent de l'Etat, de l'argent de nos concitoyens, mais malgré cela il y a des cas répétés d'enrichissement illicite des deniers publics, Comme s'il n'y avait pas de règles. Partout où je vais - dans les écoles, les villes et les villages - ils me disent la même chose: il faut beaucoup de rigueur et d'autorité pour ramener le pays sur le droit chemin.Malheureusement, cette situation n'est pas la seule où les gens qui font preuve d'initiative avec une attitude honnête ne peuvent surmonter les obstacles que les malhonnêtes esquivent sans problème car se sont enrichis sur le dos du contribuable. Nous ne pouvons pas nous réjouir de cette situation; Nous ne réalisons pas tous que si des gens honnêtes prévalent. Cependant, nous ne devons pas penser que les gens ici ne peuvent rien changer, les ressens événements politiques ont permis de bousculer les lignes et à pousser les autorités de Yaounde à changer d'avis lors du Grand Dialogue. Et actuellement nous les Dreamers voulons une grande mobilisation de tous les Camerounais pour la non tenue du double scrutin législative-municipales de février 2020.Les Camerounais peuvent imposer un changement, même si cela semblait peu probable. L'an dernier, à cette période même, il semblait également impossible qu'il y ait des changements importants dans le système de l'administration territoriale, ou que l'opinion publique puisse imposer des changements dans d'autres situations. Il est temps de prendre votre destin en main et qu'ensemble nous plions le régime à la réelle volonté du peuple. Bien sûr, le vrai changement ne se fait pas facilement ou rapidement; mais je n'oublierai pas que le combat n'est pas perdu tant que nous n'abandonnons pas et que rien n'est réel jusqu'à ce que nous l'acceptions. L'année 2020 qui va commencer est une année électorale. Je ne veux pas parler de politique et de partis politiques, mais ce sera une année de grandes opportunités pour discuter de la gestion de notre État, du fonctionnement des institutions et des solutions. Ce sera une année au cours de laquelle vous, les citoyens, serez en mesure de faire pression sur le régime pour que l'alternance, l'amélioration et la bonne gouvernance soit dans leurs programmes, qu'ils nous montrent, avant les élections, quelles sont leurs véritables réalisations et actions, ce qu'ils veulent garder, quels changements nous avons besoin et comment ils veulent imposer ces changements, par exemple le cas de l'extreme nord , du Nord ouest- Sud ouest, le cas de L'Est ( ces régions en proie à une forte instabilité) et les cas de corruptions. Nous aurons l'occasion d'écouter attentivement ce qu'ils ont obtenu, ce qu'ils disent et ce qu'ils imaginent pour l'avenir de notre pays. Vous avez le droit d'être exigeants mes chers Frères c'est au peuple le pouvoir. Regardez l'Algérie, le Soudan. Avec des questions et attendre des réponses . Je vous demande de ne pas renoncer à ce droit, mais ne vous laissez pas lier par la méfiance. La méfiance ne peut être le sentiment avec lequel nous accédons aux grands défis de notre pays.

En tant que Président des Dreamers et future Président de la République du Cameroun si Dieu le veut, je vous promets que je vais faire ce que j'ai promis 2018 lors de l'élection présidentielle, et je continuerai à me rappeler que rien n'est fait pour le Cameroun à l'état actuel des choses jusqu'à ce que nous l'acceptions. Dans mon discours, je ne peux pas me permettre d'omettre la question qui, l'an dernier, a suscité une vive inquiétude chez nous tous et, malheureusement, elle persiste. Dans le pays voisin de notre frontière Est, des gens meurent et des centaines de milliers de personnes ont été forcées de quitter leur domicile de peur de mourir. Nous pouvons avoir des opinions différentes sur les choses qui se sont produites, mais il y a des principes que nous devons respecter et défendre parce que nous vivons dans un pays qui a sa propre expérience historique douloureuse et nous vivons également dans une Afrique à structure pyramidale où ces principes ont été et restent importants. J'en appelle au Cameroun de prendre ses responsabilités. La République du Cameroun, si nous étions envahis par des troupes étrangères, si quelqu'un considérait le Cameroun comme leur sphère d'influence, s'il décidait pour notre avenir, l'organisation de notre pays, où nous devrions appartenir, comment et avec qui nous devrions coopérer n'étaient pas seulement entre nos mains. Personne n'a le guide(charte) pour savoir comment réagir à la situation actuelle en Afrique centrale;Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne pouvons pas permettre que les principes fondamentaux de la vie humaine, et de la volonté personnelle sur les choix religieux soient remis en question.

Il est dans notre intérêt que le Cameroun contribue à ses actions afin que la CEMAC soit uniforme sur cette question fondamentale, afin que l'Union Africaine soit en mesure de défendre les principes de cette nouvelle situation que nous n'avions pas attendue ou souhaitée et que cette année sera un grand test pour la paix, la liberté et l'avenir du Cameroun à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières pendant longtemps.

Chers concitoyens, aujourd'hui, beaucoup se demandent si nous sommes capables d'ouvrir un nouveau chapitre intéressant de notre histoire commune, si nous trouvons suffisamment d'énergie pour nous enthousiasmer pour une telle vision, un tel avenir du Cameroun qui susciterait l'intérêt et le respect du monde, une vision qui pourrait motiver, inspirer et unir, une vision qui profiterait à notre pays, même dans les régions où les gens n'ont pas eu autant de chance. Personnellement, je pense qu'il est possible, que nous puissions y parvenir si nous comptons sur la chose la plus précieuse que possède le Cameroun: Un peuple dynamique,travailleur, décent,honnête et ingénieux.Que Dieu bénisse le Cameroun.