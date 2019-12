Togo: Un deuxième stage de la Barça Academy qui pose les bases d'un lendemain meilleur

Après avril 2019, la Barça Academy Togo a fait son retour pour finir l'année en beauté. Du 26 au 30 décembre dernier, le stade de Kégué a été le théâtre de ce deuxième stage qui a réuni 110 jeunes joueuses et joueurs et 12 entraineurs togolais.

Pendant ces 5 joueurs de formations, les valeurs tactiques et les prémisses du principe de jeu du FC Barcelone ont été inculquées aux joueuses et joueurs. Le travail a été beaucoup plus approfondi par rapport au premier stage pour permettre aux participants de franchi un palier. Tant au niveau technico-tactique que sur le plan moral.

A la fin de ce deuxième stage, le partenaire officiel du FC Barcelone en Afrique Claude Emmanuel Ajavon a dressé le bilan et a évoqué l'ouverture imminente de l'académie proprement dite.« Le bilan est extrêmement positif dans la mesure où, non seulement la Barça Academy forme les joueurs et joueuses, mais aussi les entraîneurs, ce qui est important dans l'optique d'un transfert de technologie. Car il y a actuellement 12 entraîneurs locaux qui suivent les académies de la place, ce qui nous aide à expliquer à ces centres que notre travail n'est qu'un complément des leurs, et non un remplacement », a-t-il déclaré.

Avant de poursuivre : « Les académies nous ont fourni des joueurs à fort potentiel, qui sont en train de découvrir la méthodologie du Barça. Leurs entraîneurs en sont ravis et ont un comportement admirable puisque vraisemblablement ils n'ont jamais travaillé de la sorte et après ils pourront distiller ce début de savoir. C'est une grande fierté de savoir que les entraîneurs qui ont participé au stage d'avril dernier s'associent aujourd'hui afin d'inculquer le peu de concept réussi aux clubs locaux. Ce qui atteste que la formation marche et est dans un bon fonctionnement ».

Des éducateurs de Barça Academy Togo

Au départ, l'idée était de mettre en place une académie en externat, mais la donne a changé. Compte tenu du soutien des autorités sportives et politiques de ce projet d'envergure. Alors, dans les mois à venir, un joyau sortira des terres qui sera l'Académie officielle du FC Barcelone au Togo.

« L'Académie officielle du FC Barcelone, existant déjà dans 3 pays Africains à savoir l'Égypte, le Nigeria et la Zambie, et qui est en cours d'implantation au Togo. Qu'un club aussi légendaire comme le FC Barcelone décide avec beaucoup de soins de s'implanter dans ces pays précités, constitue un choix historique pour le football togolais et à la fois africain. Notre calendrier sera établi en fonction de notre cahier de charge concernant la construction d'une infrastructure propre, qui aura un centre à Lomé et bien d'autres à l'intérieur du pays, le centre ou le nord, de manière à donner les mêmes opportunités aux joueurs », a conclu le partenaire officiel du FC Barcelone.

Notons qu'à la fin du deuxième stage de la Barça Academy Togo, les attestations ont été remises à tous les participants qui sortiront grandi de cette formation. La cérémonie de clôture a été marquée par la présence effective du patron du football togolais Guy Akpovy, de l'honorable Mey Gnassingbé...