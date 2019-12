Algérie: Gastro-entérites - Des spécialistes recommandent le diagnostic précoce du système digestif

Naama — Les participants à une conférence sur les maladies gastro entérites, animée lundi à l'hôpital "Frères Chenafa" de Mécheria (Naama), ont insisté sur l'importance du dépistage précoce des maladies du système digestif, ainsi que le suivre un régime alimentaire sain et d'éviter le stress à titre préventif pour diminuer le risque de complications.

Dr Amine Bouarfa, spécialiste en gastro-entérologie a estimé que la diminution des cas des pathologies de l'appareil digestif enregistrés dans les dernières années nécessite l'intensification en matière de sensibilisation, l'examen périodique à travers la fibroscopie, notamment en ce qui concerne la catégorie des personnes âgées.

Le même conférencier, qui a animé une communication sur les moyens de prévention contre le cancer du colon et du rectum, a souligné que ces maladies qui occupe le premier rang chez les hommes et le second chez les femmes après le cancer du sein selon les données statistiques du plan national de lutte contre le cancer 2015-2019, nécessite une lutte contre l'obésité, une maladie dont souffre une frange importante des femmes et qui recommande la pratique du sport.

Pour sa part, Dr Largo Miloud, spécialiste en chirurgie gastro-entérite, a appelé à la généralisation de l'utilisation de laparoscopie pour traiter les maladies de l'intestin et l'ulcère d'estomac pour éviter le recours à une intervention chirurgicale comme cela se faisait dans le passé.

D'autres intervenants parmi les spécialistes en médecine interne ont insisté sur l'importance d'éviter le stress et l'anxiété, de même que l'isolement, recommandant aux patients la relaxation, la consultation et le dépistage précoce de la maladie, pour faire une bonne exploration des diverses infections de l'appareil digestif et une meilleure prise en charge thérapeutique.

Cette conférence, la première du genre, organisée par l'établissement public hospitalier de Mécheria, a été marquée par plusieurs communications abordant les meilleurs moyens de dépistage et de trait ement médical et chirurgical des infections de l'appareil digestif.

Cette rencontre, qui entre dans le cadre de la formation médicale continue des staff médicaux et praticiens de la santé publique de la wilaya, se veut un cadre d'échange d'expériences dans le domaine et d'information sur les nouveautés médicales et techniques de traitement.