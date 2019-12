Sénégal: Ligue 1 - Le Ndiambour va monter en puissance au fil des matchs, assure son entraîneur

Louga — L'équipe du Ndiambour, dans une phase de "reconstruction" cette année, "va monter en puissance" au cours des prochaines semaines, a promis son coach Assane Diallo, qui a salué "la qualité" de son effectif et l'adresse dont font montre ses attaquants cette saison.

"Dans l'équipe du Ndiambour de l'année dernière, il ne reste que trois titulaires cette année. J'ai donc une équipe en reconstruction" mais "on va monter en puissance au fil des matchs" du championnat, a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

Le Ndiambour a enregistré en quatre matchs, deux défaites à l'extérieur et deux victoires à domicile dont la dernière a été acquise dimanche à domicile, aux dépens de l'équipe de Gorée (2-1).

"Nous avons fait deux déplacements et deux défaites donc à l'extérieur, il faut un autre projet pour que la confiance revienne. Psychologiquement, il est plus difficile de préparer un match à domicile qu'à l'extérieur", a-t-il avoué.

"Je préfère perdre et ne gagner que de faire deux matchs nuls, mais je sais que le Ndiambour est meilleur à chaque match. Nous sommes en train de bâtir une équipe et dans cette tâche, il y a des hauts et des bas", a-t-il souligné.

L'entraineur du club de Louga s'est dit "optimiste" parce que disposant d'un "bon groupe", malgré les deux défaites subies par le Ndiambour en seulement quatre journées.

"Nous avons fait de sorte qu'il n'y ait pas de vedette et que la seule star soit l'équipe. Nous avons un effectif de qualité et des joueurs essentiels dans le dispositif de jeu comme Makhtar Ndiaye", la recrue de cette année déjà auteur de deux doublés, a-t-il indiqué.

Le technicien loue la vivacité du joueur en provenance de Génération Foot (Ligue 1) et dont les qualités ont beaucoup manqué à l'équipe lors du match perdu à l'extérieur contre le Casa Sport (2-0).

"On ne peut pas refaire le match, mais toutes les occasions ratées ce jour par nos attaquants, lui il les met au fond", a-t-il dit au sujet du attaquant, blessé, qui avait manqué ce match.

Assane Diallo, se disant "très confiant", assure que son équipe fera cette année "très peu de matchs nuls vierges".

"Nous avons une attaque qui marquera des buts et notre chantier, ce sera d'être costaud défensivement. J'ai recruté 30 joueurs. Tout le monde n'a pas encore joué et vous verrez leur talent très bientôt. Je suis intransigeant sur le choix des joueurs et tout le monde va jouer", a-t-il déclaré.

Le club lougatois, 6e avec 6 points au compteur, se déplace à Mbour lors de la prochaine journée du championnat dont le classement est dominé par Teungueth FC et l'AS Douane, co-leaders avec 10 points.

La saison dernière, l'ASAC Ndiambour a terminé à la 10e place du classement derrière Génération Foot, champion en titre. Le Jaraaf et Dakar Sacré-Cœur occupaient les 2ème et 3ème places.

La nouvelle saison a démarré le 7 décembre dernier.