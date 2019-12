Sénégal: Saint-Louis - L'année 2019 entre accidents de la circulation, cambriolages et manifestations de colere

L'année 2019 a été marquée par divers événements parfois même douloureux. C'est le cas au niveau du secteur des transports avec les nombreux cas d'accidents enregistrés au courant de cette année écoulée. Ces accidents, dont la majeure partie étaient des collusions, sont survenus sur la Route Nationale no.2 (RN2) avec plusieurs pertes en vies humaines enregistrées.

Le plus grave accident reste celui survenu le 5 janvier 2019 ayant causé 12 morts et plusieurs blessés dans une collusion entre un camion et un minicar sur cette RN2, une route qui était souvent le théâtre de manifestations répétitives des étudiants de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis.

En effet, ces derniers revendiquent toujours de meilleures conditions de vie au sein de leur campus social et continuent sans cesse de réclamer justice pour la mort de leur camarade Mouhamadou Fallou Sène tué par balle, lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre le 15 mai 2018. Une colère qu'ils ont souvent manifestée à travers des grèves illimitées, des "journées sans tickets" ou "Jst" et aussi en barrant la RN2, paralysant ainsi le trafic sur cet axe.

Également, une longue grève et des sit-in ont été souvent notés au niveau de l'hôpital régional de Saint-Louis à l'initiative des travailleurs membres de l'Alliance (A3S) regroupant le Sutsas, le Sas et le Sames. En 2019, il y a aussi des mouvements d'humeur chez les habitants du quartier de Ngallèle Nord extension et Bango Sud.

Ces derniers se sont maintes fois opposés aux opérations de démolition de leurs habitations au niveau de ce site classé domaine national.

Il s'y ajoute aussi les perturbations notées à la rentrée scolaire au niveau de l'école du Prytanée Militaire Charles Tchororé de Saint-Louis où les enseignants avaient exprimé leur désaccord, quant à la décision de l'autorité académique de Saint-Louis de redéployer 16 des leurs dans le public.

En politique, la Langue de barbarie, jadis libérale, a basculé dans le Benno Bokk Yaakaar, Coalition gagnante de l'élection présidentielle de 2019.

Sur le plan culturel, la ville tricentenaire de Saint-Louis a eu à abriter divers festivals notamment le Festival Métissons et le Festival International du Film Documentaire qui en était à sa 10ème édition. En tout, 31 films ont été projetés gratuitement en 05 jours dans divers endroits.

Dans le secteur de la pêche, l'année écoulée a été marquée par la clôture de la campagne nationale de sensibilisation des pêcheurs sur la sécurité en mer. L'occasion a été saisie par les acteurs de ce secteur pour faire part de leurs problèmes liés surtout à la brèche, aux licences de pêche et à l'avancée de la mer.

Également, l'on retiendra de l'année 2019 les problèmes d'insécurité souvent signalés par les populations.

Plusieurs boutiques ont été cambriolées et la dernière en date la nuit du 15 au 16 décembre dernier à la station service EDK d'en face l'UGB de Saint-Louis où l'un des 9 cambrioleurs armés et encagoulés a été tué par les gendarmes, lors d'échanges de tirs.

Sur le plan sportif, l'on retiendra la grande déception des Samba-Linguère qui ont vu leur équipe fanion être reléguée en Ligue 2. Cependant, Saint-Louis reste la ville où reposent désormais l'ancien patron de la FAO, Jacques Diouf et l'ancien leader du PIT, Amath Dansokho.