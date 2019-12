Sénégal: Universités publiques - Le SAES voit le mal partout

Le Syndicat autonome de l'Enseignement supérieur a déployé ses jumelles spectrales pour faire une analyse de la situation des universités publiques, à l'aune de l'effectivité d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les établissements publics.

Les différents coordinateurs de section des universités publiques ont alerté sur la situation chaotique de leur université respective qui risque de s'enliser si les autorités n'y prennent pas garde.

USSEIN, LES ENSEIGNANTS SE CONFONDENT EN SURVEILLANTS

Selon le coordinateur du Saes de l'université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niasse de Kaolack, l'Ussein a été ouverte de manière rocambolesque.

En effet, signale-t-il, l'Université implantée sur trois sites, notamment Kaolack, Fatick et Kaffrine, utilise les locaux des Centres régionaux de formation du personnel enseignant (Crfpe) pour les enseignements de 1750 étudiants répartis dans 35 licences.

Alors que l'université se prépare à accueillir 2000 nouveaux bacheliers pendant qu'elle en avait demandé 900, l'Ussein, selon Carelan Sy, compte aujourd'hui 28 enseignants, en plus des Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (Ater) et autres vacataires.

Elle devrait recruter 15 enseignants en 2020, sachant que les besoins sont, selon le Saes, de 50 enseignants pour éviter toute surcharge d'un calendrier déjà serré.

Pour terminer cet état des lieux de l'université de Kaolack, Carelan Sy a fait savoir que les enseignants font office de surveillants à tous les examens, non sans ajouter que le service de scolarité est géré par seulement 3 personnes.

UVS SANS SES ENO

En 2020, l'université virtuelle du Sénégal (Uvs) aura un effectif de près de 40 mille étudiants. En 06 ans d'existence seulement, elle sera la deuxième plus grande université du Sénégal après l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Comme les autres universités publiques, l'Uvs, côté infrastructure, tarde à prendre son envol.

Elle a un gap actuellement de 3161 places. En effet, l'Uvs ne compte que 02 espaces numériques ouverts (Eno), dont celui de Kolda. Tous les autres enseignements en présentiel et examens se tiennent dans 13 espaces numériques ouverts provisoires.

Selon Abdou Diop, coordinateur du Saes de l'Uvs, ils sont 24 PER (personnel enseignant et recherche) pour une palette de 45 formations.

« Nous enregistrons un déficit de 29 enseignants et un gap de 250 millions FCfa pour la prise en charge du tutorat. Une enveloppe de 600 millions FCfa a été dégagée pour payer 250 tuteurs », a laissé entendre Abdou Diop.

THIES : UNE UNIVERSITE TOUJOURS MULTI-SITES

A l'occasion de la caravane de l'enseignement supérieur en octobre 2015, l'ancien recteur de l'université de Thiès, Mactar Mour Seck parlait d'une charge locative de 70 millions FCFA par an, informant par ricochet que l'Université occupe près de 19 bâtiments en location.

En 10 ans d'existence, l'université continue toujours de louer pour le déroulement des cours. Le coordinateur du Saes a précisé que les bâtiments sont toujours en location et expliqué que l'enveloppe pourrait connaître une hausse au regard du volume d'étudiants.

Pour le coordinateur du Saes, « Thiès risque de connaître des problèmes car, en lieu et place de 5 chapiteaux réclamés à l'autorité, l'université de la cité du Rail aura que 2 chapiteaux. Conséquence : les étudiants sont arrivés sans pour autant faire cours ».

UGB EN CONVALESCENCE

Comme qui dirait que l'université Gaston Berger de Saint-Louis porte désormais la poisse. La relative accalmie notée ces derniers temps, depuis le chapitre de Fallou Sène clos en partie, est souvent vendangée par les questions sociales.

En effet, les étudiants ont récemment investi la rue pour réclamer le paiement immédiat des bourses, crevant le quantum horaire des UFR déjà en course pour le respect des temps d'enseignements et apprentissages.

« Le social impacte fortement sur la pédagogie », dixit le secrétaire général section Saes de Sanar, Djicknoum Diouf.

Côté infrastructure, Djicknoum Diouf a souligné que rien n'a encore changé depuis la visite du ministre, Cheikh Oumar Hanne, en août dernier. Aucune mesure d'accompagnement annoncée n'est effective.

UCAD : DES COURS JUSQU'A 22H

Face à la presse hier, lundi 30 décembre, au restaurant du Saes, le secrétaire général de la section a regretté le déroulement des enseignements jusqu'à 22 heures, du lundi au samedi, à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Cette situation délicate risque de s'enliser, selon lui. En effet, l'Ucad va accueillir 20 751 nouveaux bacheliers. En plus des insuffisances notées sur les infrastructures et du personnel enseignant et de recherche, Diaga Diouf informe que les mesures d'accompagnement tardent à être effectives.

« Nous n'accepterons pas de faire cours jusqu'à minuit voir 2h », tonne-t-il, sans préciser que c'est « 01 place assise pour 04 étudiants ».