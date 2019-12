Afrique: Jurgen Klopp sur le Ballon d'or africain 2019 - « Mané et Salah méritent tous les deux le prix »

Qui de Sadio Mané ou de Mohamed Salah remportera le Ballon lors de la cérémonie des Caf Awards prévue le 07 janvier ? Leur entraîneur à Liverpool Jürgen Klopp, ne parviendrait pas à départager ses deux joueurs.

Dans l'équipe, il estime que les deux joueurs en lice mériteraient de remporter le trophée. «J'aime Sadio Mané et Mohamed Salah. Le joueur africain de l'année ? Pour moi, ce serait facile, il y aurait les deux premières places, c'est aussi facile que ça. J'ai reçu un autre prix cette semaine (celui de meilleur entraîneur de l'année, lors des Globe Soccer Awards, une cérémonie organisée par l'Association européenne des agents de joueurs et l'Association européenne des clubs.) Donc pour quelqu'un qui ne croit pas aux prix individuels, surtout pour les entraîneurs, j'ai reçu beaucoup de prix cette année (il avait aussi été désigné meilleur entraîneur de l'année par la FIFA, fin septembre). Ce sont tous les deux des joueurs incroyables. Je ne sais pas ce qui sera décidé, mais quelqu'un le fera et ils mériteraient tous les deux de l'emporter. »

En attendant, l'international sénégalais arrivé quatrième au Ballon d'Or France football peut se réjouir de voir son but, inscrit le 13 mars 2019 dernier en Ligue des champions, faire partie des 10 nominés pour le titre de plus beau but de l'année.