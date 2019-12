Gabon: Jean Massima - Une étoile s'est éteinte !

Jean Massima a tiré sa révérence ce lundi 30 décembre 2019. La nouvelle a été confirmée hier et la nouvelle a affolé les réseaux sociaux.

Plusieurs messages pour saluer sa mémoire ont aussi inondé la toile. Nous vous proposons quelques messages en hommage à cet homme d'Etat, qui selon la majorité, se souciait de son prochain

"Homme d'une Humilité Exceptionnelle, Réservé et Respectueux, tu étais l'incarnation de la Dignité Humaine dans tous ses sens...En ta qualité de Digne Fils de ce pays, tu as su aux côtés de tes pairs, contribuer au Gabon des Services très tôt par ton immense patrimoine immobilier !

Dans le même ordre d'idées, tes investissements, sont cités parmi les fleurons du Tourisme dans ce pays ...Merci pour tout le savoir mis dans l'édification du Gabon et de son développement.Merci pour l'œuvre abattue dans notre Ogooué-Lolo.

Merci pour le souvenir éternel que tu laisses dans la mémoire collective .« Parce que la mort est réservée à tous les hommes car elle est la conséquence de l'universalité du péché » Genèse 5, 14. Précède nous Papa Jean, et que le Très Haut dans sa miséricorde infinie t'accueille, Homme d'Etat, Digne Fils ..." Guy Laroch OYIMA EYEGHE

"Merci pour TOUT

Vous qui m'avez toujours traité comme un membre de votre famille...

Merci de nous avoir partagé votre simplicité, votre humilité, votre sagesse.

Que Dieu Tout-puissant puisse accueillir cet Homme de Valeur que vous avez été.

Merci pour la solidarité envers votre prochain. C'est un Honneur de vous avoir côtoyé.

MALUMBI Cher Père, Honorable et MBP" Dina Coly KOUSSOU,Membre du Bureau PDG

"Jean Massima,plus qu'un père,a été un homme d'État qu'homme politique.Il y a bien une différence.Encré dans les valeurs traditionnelles,il avait le respect de la dignité humaine.Il a incarné le bonheur,le Bien,l'Amour de son prochain au point même où on pouvait le déifier.Le partage pour tous était lui-même en personne.La mort a certes eu raison de lui,mais les œuvres,les actes qu'il a posés demeurent et font le bien de beaucoup de gens" Martial T M,Homme des médias

"Merci beaucoup pour toutes les œuvres accomplies au profit de tes concitoyens et de ton Koula-Moutou que tu as su aimer quelques fois plus que toi même. Chapeau à toi le "Ngonia" qui nous a rendu fiers en nous enseignant l'humilité et le partage dans le respect des valeurs et des préceptes sacrés.Une nouvelle, et très grande étoile brille désormais dans le ciel depuis ce matin de 30 décembre désormais pour nous, une date de tous les symboles.JE SUIS JEAN MASSIMA" Djibril Arnaud WAGNA MBENGUET

"Homme de grand cœur, Jean Massima a été un des rares gabonais de son âge à faire l'unanimité autour de soi. Très discret et quasiment effacé, il a su allier technocratie et activité politique. Ce qui lui a valu une longue carrière aussi bien sur le plan administratif que politique. Il part, et laisse un grand vide autour de ses anciens collaborateurs du Trésor Public. Les Logovéens ne sont pas convaincus de cette triste nouvelle car, échanger avec Jean Massima était avoir un rendez-vous avec l'histoire"

Raicka MOUNGALA,SG CLUB-LEWA