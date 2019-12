Angola: L'Exécutif stimule l'entrepreneuriat

Luanda — Le secteur entrepreneurial angolais a une nouvelle fois souffert des effets de la crise économique, en 2019, année au cours de laquelle plusieurs sociétés privées ont fermé leurs portes, ce qui a incité l'Exécutif à faire preuve d'imagination pour accroître l'offre de travail.

Afin de stimuler l'esprit d'entreprise, le gouvernement a créé l'ambitieux Plan d'action pour la promotion de l'employabilité (PAPE), qui commence déjà à porter ses fruits.

Le PAPE vise à favoriser et à soutenir l'émergence de micro et petites entreprises et l'esprit d'entreprise, ainsi qu'à fournir une plate-forme électronique pour dynamiser l'intermédiation de prestation de services.

Destiné principalement aux professionnels indépendants, le programme devrait être mis en œuvre d'ici 2021.

Avec une vision centrée sur l'avenir des jeunes sur le marché du travail, l'Exécutif a investi dans l'entrepreneuriat, avec des étapes de formation, et le plan de formation de plus de 30000 jeunes en gestion d'entreprise au niveau national.

Avec un budget de 21 milliards de kwanzas pour l'octroi de 10 000 microcrédits et la distribution de 42 000 kits professionnels, l'initiative a dynamisé le développement durable du pays et l'économie nationale.

Le projet, qui vise à atteindre 243 000 bénéficiaires à travers le pays, montre une inquiétude concernant le marché du travail, qui a actuellement un taux estimé à environ 71% chez au moins 30 millions de personnes en Angola.

L'accent mis sur le projet renforce la stratégie de promotion de l'entrepreneuriat et est également pertinent pour la stratégie de réduction du taux de chômage.

Les données parvenues à l'ANGOP indiquent qu'entre 2018 et le troisième trimestre de 2019, 161997 nouveaux emplois ont été créés en Angola.

Dessa cifra, 80,3 por cento se referem a empregos no sector empresarial público e privado, e 19,7 por cento no sector político-administrativo, isto, é na função pública.

Sur ce chiffre, 80,3% concernent des emplois dans le secteur des entreprises publiques et privées et 19,7% dans le secteur politico-administratif, c'est-à-dire dans la fonction publique. Travail des enfants

Un autre thème qui a marqué cette année, dans ce domaine, a été la création du Plan d'action national pour l'éradication du travail des enfants, qui vise à créer des stratégies politiques de prévention et un environnement favorable au développement des enfants.

Le projet envisage d'élargir l'accès aux programmes d'éducation et de formation professionnelle adaptés aux enfants, ainsi que de cartographier les zones et les types de travail des enfants.

En vue de renforcer la pratique du dialogue et de la négociation collective, ainsi que de permettre la migration du travail informel vers le travail formel, le Ministère de l'Administration publique, Emploi et Sécurité sociale a signé cette année l'accord du programme du pays pour le travail Décent (PPTD).

Il s'agit d'un instrument tant attendu par les centrales syndicales du pays.

Le PPTD est un instrument de coopération des mandants tripartites de l'Organisation internationale du travail (OIT): gouvernement, groupe d'employeurs et de travailleurs et est conforme aux principes de l'OIT et des Nations Unies, permettant la migration du travail informel vers le travail formel.

Avec l'accord en question, les autorités prouvent que le gouvernement angolais souhaite améliorer et promouvoir l'employabilité des jeunes, la formalisation des entreprises et renforcer le dialogue social et la pratique de la négociation collective.