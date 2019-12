Togo: Un jeune couple uni à jamais par le Maire Benoît Mensah Amavi ce Lundi

Plus besoin pour les filles et fils de la Commune d'Aklakou et des cantons qui la composent de faire des kilomètres, pour rallier la mairie la plus proche pour se dire oui pour la vie, pour le meilleur et le pire. Depuis ce Lundi 30 Décembre 2019, c'est devenu une réalité, on peut se marier à Aklakou.

Pour une première dans cette nouvelle commune de Lacs 2, le Maire Benoît Mensah Amavi a célébré le premier mariage de sa mandature au siège de l'hôtel de ville à de sa commune à Aklakou.

Les heureux élus, c'est un jeune couple qui avait, pour la circonstance, autour de lui, dans une émotion indescriptible, parents et amis ainsi que la majorité des conseillers municipaux.

Que ce soit pour les mariés que pour les élus locaux de Lacs 2, ce fut une fierté de traduire en réalité, le rêve de tout un peuple de voir son administration se rapprocher de plus en plus de lui.

On peut déjà présager que la suite de l'aventure s'annonce belle pour cette première équipe du Conseil communal d'Aklakou qui table sur le « travail assidu pour un développement local réussi » dans cette commune qu'elle entend ériger en modèle parmi les 4 de la préfecture des Lacs.