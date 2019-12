Angola: Le pari sur la production nationale améliore l'offre de biens

Luanda — L'accent continu sur la production nationale, l'amélioration de l'environnement des affaires et des conditions de vie de la population, entre autres mesures, sont pertinents pour l'augmentation de la production nationale et le renversement de la tendance à la baisse de l'économie, a considéré mardi, à Luanda, le Ministre de l'Economie et de la Planification, Manuel Neto da Costa.

Sans déterminer le chiffre, le gouvernant a affirmé qu'au cours des trois dernières années, le comportement du Produit intérieur brut (PIB) a été négatif.

Ainsi, il a jugé important la libéralisation des changes visant à stimuler la production nationale et à tirer parti du secteur non pétrolier.

Le ministre de l'Economie a fait cette déclaration en marge des cérémonies des vœux de fin d'année et de l'investiture des administrateurs exécutifs de la Zone économique spéciale (ZEE), respectivement Sebastião Cambanza et Carla Silvestre.

Il a indiqué qu'il était important pour le secteur d'aligner l'action de planification avec celle du ministère des Finances, du point de vue de la budgétisation, car les plans fixent des priorités pour les dépenses publiques.

Outre ce pari, la nécessité d'être plus ferme dans l'approche avec d'autres institutions gouvernementales, pour que les mesures appliquées aient un impact sur le développement de l'activité économique du pays.

Pour le ministre, l'adoption de règles sur la protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés commerciales, la question de la législation sur la faillite, l'établissement de plus de partenariats internationaux contribuent à l'amélioration de l'environnement des affaires.