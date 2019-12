Togo: Que Dieu bénisse les filles et fils du 228 !

document

Les 12 mois de marche commune de 2019 s'achèvent ce jour pour vous et nous membres de l'administration, de la rédaction de Telegramme228 et de Le Télégramme du Togo, partenaires, annonceurs et lecteurs qui nous avez fait confiance durant ces 365 jours.

Nous voulons à travers ces quelques lignes, ôter nos chapeaux en signe de révérence à votre endroit et vous dire merci du fond du cœur, un merci à conjuguer dans toutes les langues du Togo, pour tout ce que vous avez fait pour nous et tout ce que nous avons partagé ensemble.

Une année finit, une nouvelle s'ouvre et s'offre à vous et nous. Nous voudrons vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020, et que tout ce que nous avons souhaité voir de positif dans nos vies en 2019 mais qui n'ont pas pu l'être, le soit en cette nouvelle année 20-20 pleine de promesse. Que la santé, le bonheur, la prospérité frappent à nos portes partout où nous sommes.

Togolais et patriote que nous sommes, on ne saurait parler de 2020 sans évoquer les différentes échéances qui attendent notre pays et dont les principales sont l'élection à la FTF du 25 Janvier 2020 et surtout la présidentielle du 22 Février 2020. Que Dieu Tout-puissant nous inspire dans tous nos choix.

Comme depuis la création de notre organe, oh, que dis-je, de votre organe, le 30 Octobre 2012 (pour Telegramme228) et Mars 2014 (pour Le Télégramme du Togo), nous serons à tous ces grands rendez-vous de l'histoire commune de notre pays. Ceci rien que pour vous informer au mieux et vous permettre, privilégiés que vous êtes, de pouvoir faire votre vraie opinion sur tout ce qui aura cours.

Que Dieu veille sur nous tous et qu'il bénisse toutes les filles et fils du 228, la Terre de nos aïeux !

Joyeuses fêtes et bonne et heureuse année 2020 !

Pour l'Administration et la Rédaction

Le Directeur de publication

Gabin A. KOISSIDJIN