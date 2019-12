Angola: Le secteur électrique consolide sa production

Luanda — Malgré la pénurie de ressources financières résultant de la crise économique et financière, le secteur électrique a enregistré des gains en 2019, principalement en raison de l'augmentation de la capacité de production, de transport et de distribution d'électricité en Angola.

En plus de la production, le secteur s'intéresse à l'expansion des systèmes en consolidant le projet d'interconnexion des systèmes Nord, Centre et Sud du pays, indispensables à la relance de la vie économique du pays et à l'amélioration du bien-être social des familles.

En juin, la cinquième et l'avant-dernière turbine, d'une capacité de 334 MW, de la centrale du barrage de Laúca, du cycle combiné Soyo et d'autres projets de renforcement dans les villes de Namibe, Huambo, Benguela et Menongue, sont entrées en exploitation commerciale.

Cela a permis au pays d'atteindre une capacité installée de 5235 MW, ce qui correspond à une augmentation de 19% par rapport à la capacité installée de 2017.

Le démarrage de la cinquième turbine de Laúca en juin 2019 a permis à ce projet hydroélectrique d'atteindre 1670 MW sur les 2070 MW qui devraient être achevés d'ici 2020.

Cette capacité, avec l'apport des centrales hydroélectriques du Moyen Cuanza et de la centrale à cycle combiné de Soyo et l'extension du réseau électrique national, permet l'intégration de 10 provinces (Zaire, Uige, Malanje, Bengo, Luanda, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huambo, Bié et Benguela).

Selon les prévisions du gouvernement, les provinces de Huila et Namibe devraient être suivis de près.

La croissance rapide de l'offre permet la mise en œuvre du programme «Extension de l'accès à l'électricité dans les zones urbaines, municipales et rurales», qui vise à passer de 73 à 116 communes d'ici 2022.

Cette action portera le taux de couverture moyenne nationale à 50%.

Grâce aux investissements réalisés ces dernières années dans la production, le transport et la distribution, jusqu'en novembre dernier, le nombre de clients bénéficiant de l'énergie du réseau public a atteint un million 657 mille 087.

Cela correspond à une population desservie d'environ 43%.

En 2017, le nombre total de clients était de 1 million 276 mille 631, ce qui correspond à une croissance de 23% au cours des deux dernières années.

Jusqu'en novembre dernier, 535 000 compteurs prépayés étaient installés en Angola.

Une autre étape importante du secteur, enregistrée en 2019, a été la mise en place de la roue de turbine de la centrale écologique du barrage de Laúca.

Avec environ 128 mètres de chute nette nominale, la centrale écologique produira de l'énergie à partir des 60 mètres cubes / seconde de débit écologique nécessaires à la préservation de l'environnement, à moins de deux kilomètres du lit naturel du fleuve Kwanza, entre le barrage et le centre de Laúca.

L'achèvement complet de la turbine hydroélectrique de Laúca permettra d'ajouter annuellement plus de 500 000 mégawatt/heures d'électricité au réseau interconnecté et bénéficiera à environ un demi-million de personnes.

Cinq des six unités de production prévues pour la centrale de Laúca sont en exploitation commerciale et, au premier semestre 2020, le sixième groupe électrogène sera pleinement opérationnel.

L'augmentation de la production et l'expansion des réseaux de sous-stations dans les systèmes nord, centre et sud du pays ont permis à l'énergie de Laucca d'atteindre les principaux centres agro-industriels du pays en 2019, Wacu Kungo, Quibala, province de Cuanza Sul.

L'arrivée de l'énergie dans les fermes situées à Cuanza Sul réduit les coûts de production des entreprises qui y opèrent.

Dans la province de Zaire, l'Exécutif a déboursé 430 millions de dollars pour connecter les six sièges municipaux de la province au réseau électrique national, un projet démarré en 2017 et achevé ce mois-ci (décembre 2019).

Avec la mise en œuvre de ce projet, la province de Zaire a cessé de dépendre de l'alimentation électrique des centrales thermiques et a ouvert ses portes aux investisseurs nationaux et étrangers.

Le projet électrique des villes et villages de cette partie du pays a permis l'installation de sous-stations électriques au siège municipal de Mbanza Kongo (60/15 KV), Soyo (60/30 et (60/15), Nzeto (60/15), Cuimba (60/30), Nóqui (60/15) et Tomboco (220/30).

Au total, au niveau de Zaire, une puissance de 150 MVA a été installée dans toutes les sous-stations électriques.