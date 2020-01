Togo: DR Gnagnon - "Nous avons la foi que l'année 2020 ouvrira notre pays sur une aube nouvelle"

document

Togolaises et Togolais,

Mes chers compatriotes,

Dans quelques heures, l'année 2019 rentrera définitivement dans le passé, comme toutes les autres au cours desquelles nous avons été nombreux à œuvrer pour des jours nouveaux dans notre pays !

Au carrefour de l'histoire, les grandes nations savent faire le choix de l'avenir où toutes les citoyennes et tous les citoyens ont la chance d'un bonheur partagé dans la paix, la cohésion sociale, la solidarité et la fraternité !

Nous sommes aujourd'hui en face d'un tel rendez-vous, pareil à celui d'une fin d'année qui nous positionne aux portes d'une nouvelle, celle de l'audace, du courage, de la détermination, du sursaut d'orgueil, de l'espoir et de la victoire commune.

Nous croyons que notre longue marche vers un Togo plus démocratique est arrivée à terme.

En effet, l'année 2019 reste indélébilement marquée par de grands actes politiques qui contribuent au renforcement et à l'enracinement de l'État de droit et de la démocratie, de la gouvernance participative dans notre pays.

Après 32 ans, le Togo a fini par organiser des élections municipales, lors desquelles, malgré des irrégularités notées ça et là dans la conduite du processus, beaucoup de jeunes courageux, de tous bords politiques confondus, ont été élus conseillers et maires, montrant la volonté du peuple togolais pour le renouvellement de la classe politique.

Je salue ici et rapidement les populations de la Commune Lacs 3- Agbodrafo qui m'ont aussi fait confiance et m'ont élu Conseiller puis Maire Adjoint.

L'année 2020 sera une année décisive dans notre histoire politique commune. Elle sera marquée par une élection présidentielle de grande importance pour la sauvegarde du vivre-ensemble dans notre pays.

Nous avons pris devant tous la grave et noble décision d'être candidat à cette élection parce que nous croyons qu'il est nécessaire d'ouvrir une nouvelle ère politique, économique et sociale à notre pays en mettant fin aux querelles politiques sempiternelles qui hypothèquent presque permanemment le bonheur des Togolaises et des Togolais.

Notre conviction d'un Togo réconcilié trouve son fondement dans une approche nouvelle qui promeut la redistribution des rôles et le vœu de la nouvelle génération d'avoir un ancien Président de la République vivant, résidant sur le territoire national et consultable.

Il n'est plus question pour nous de retarder l'alternance politique pacifique. Elle s'impose à nous tous dans la dynamique de la réconciliation nationale, afin que nous investissions notre énergie à donner une nouvelle orientation à notre économie, à notre système éducatif et professionnel, à notre système sanitaire, à notre système de sécurité et de la protection civile, ainsi qu'à notre diplomatie, et à répondre aux besoins de plus en plus croissants de nos compatriotes.

Les jeunes ont besoin de formations de qualité ; les femmes ont besoin de protection et d'appui ; les fonctionnaires ont besoin de meilleures conditions de travail ainsi que d'une retraite assurée ; nos frères et sœurs en service au sein de l'armée ont besoin de conditions de vie améliorées ; les enfants ont besoin d'une éducation et d'une instruction qui feront d'eux des citoyens responsables et utiles pour la nation !

Nous ne pouvons plus attendre ! Nous ne devons plus avoir peur d'aller courageusement à l'alternance politique pacifique dans notre pays !

C'est pourquoi nous avons la foi que l'année 2020 ouvrira notre pays sur une aube nouvelle, un nouveau départ où nous allons nous donner la main pour faire face au grand défi de développement humain intégral ainsi que de l'émergence économique.

Notre prière la plus fervente est que l'alternance politique soit l'occasion d'une célébration nationale entre les filles et les fils plus jamais ensemble pour un Togo nouveau et prospère !

C'est fort de cette ferme conviction que je formule mes vœux les meilleurs pour vous toutes et vous tous, mes chers compatriotes, des vœux de santé, de paix, de bonheur, de foi et de pardon !

Que l'Eternel Dieu Tout- Puissant accorde à la terre togolaise une pluie de miséricorde, de grâce et de bonté, qui la restaure dans sa destinée de l'or de l'humanité !

Dieu bénisse et protège chaque famille !

Bonne et heureuse année à toutes et à tous !

Dr Jean Emmanuel Gnagnon,

Candidat à l'élection présidentielle de 2020