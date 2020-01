Soudan: Le President prononce une allocution a l'occasion du 64e anniversaire de l'independence du soudan

document

Khartoum — Le président du Conseil souverain de transition, Lieutenant-général Abdul-Fattah Al Burhan, a prononcé une allocution à la nation soudanaise à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du pays. L'agence soudanais de presse publie le texte intégral de l'adresse :

le Son Excellence Lieutenant-général Abdul-Fattah Al Burhan,

Le Président du Conseil Souverain de Transition

À l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance du Soudan,

Khartoum, 31 Décembre 2019

Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux

Honorable peuple du Soudan,

Que la Paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient avec vous,

Permettez-moi de vous saluer en ce jour béni de l'histoire de notre nation glorieuse, dans lequel vous célébrez le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. C'est le temps pendant lequel nous nous souvenons de la lutte de nos ancêtres. Pères et grands-pères, qui ont fait et formulé avec leurs idées et leur sang les modèles de sacrifice les plus merveilleux et les plus nobles pour que dans ce jour et ces moments ou le drapeau du Soudan soit hissé hautement. Nous sommes donc qualifiés de célébrer et sommes fiers d'être Soudanais ayant bu la gloire, la fierté audacieuse et de notre grand Nil.

Fidèles Citoyens,

Les célébrations de notre glorieuse fête de l'indépendance coïncident avec le premier anniversaire de la glorieuse Révolution Populaire Pacifique de Décembre. C'est une Révolution qui a donné lieu au changement apporté par les grands sacrifices des martyrs et à laquelle tout le peuple Soudanais a participé, cherchant à construire un nouveau Soudan dans lequel le peuple Soudanais aura le dernier mot. C'est un changement qui consiste à mener le Soudan vers une ère démocratique, civile, stable et sûre qui ouvre la voie devant l'instauration d'un État moderne, fondé sur les piliers de iberté, de paix et de justice.

En ce jour glorieux, je voudrais saluer les femmes et les gens jeunes de mon pays qui ont guidé le mouvement révolutionnaire et allumé l'étincelle de la Révolution, bénie par les masses du peuple Soudanais.

Honorables peuples du Soudan,

Bien que notre pays ait fait d'énormes progrès et ait marqué de nombreuses réalisations dans le processus de construction de l'État et de la société depuis l'accession à sa glorieuse indépendance et jusqu'à présent, ces réalisations restent en deçà des aspirations de notre peuple et moins que les grands sacrifices du peuple. Ce qui a été réalisé en jetant les bases de la construction de l'État n'est pas à la hauteur de nos aspirations, de nos potentiels et de nos capacités en tant que pays, en particulier après la glorieuse révolution. Cela nécessite la mise en place d'un programme d'action national qui contribuerait au développement du peuple et de la patrie. Ce programme sera basé sur les elements suivants: -

Premièrement:

Le gouvernement et les politiques.

Cette dimension comprend des réformes qui incitent au développement économique en créant un environnement propice à l'investissement, en améliorant le contrôle financier et la bonne gouvernance, le développement administratif, la justice, la responsabilité et la transparence. Il s'agit de plus des politiques du marché du travail, de la formation professionnelle, du salaire minimum et de la compétitivité économique, de la suppression des barrières commerciales, d'une éducation de bonne qualité et de la prestation de soins de santé optimaux ainsi que du renforcement de la sécurité sociale.

Deuxièmement:

Droits et libertés fondamentaux:

Cela comprend la participation politique, sociale, économique et culturelle en plus de l'égalité devant la loi, des opportunités équitables, la protection des personnes et des biens, les droits de réunion et d'expression et les droits et les devoirs de citoyenneté en plus d'un médias libre et responsable.

En troisième lieu:

Services et infrastructures économiques de base:

Cela comprend le développement de services de transport public à des tarifs d'un prix accessible, le développement et l'attraction de ressources financières ainsi que l'utilisation de ressources non conventionnelles, l'amélioration de la gestion des systèmes financiers, la fourniture de carburant d'un prix accessible, la protection et la conservation de l' environnement, aider les gens d'accéder aux technologies de l'information et fournir des services financiers et bancaires de bonne qualité .

Honorables Peuples... .

La marche de la Révolution a franchi de grands pas via les institutions du gouvernement de transition dans le renforcement des piliers de la liberté et de la loi pour réaliser les objectifs de la phase de transition, à la tête desquels la préparation du pays à une transformation démocratique durable.

L'une des premières tâches de la période de transition est la réalisation de la paix, du fait que la paix est le seul moyen pour la relance de l'économie et du développement.

Nous aspirons jeter la base pour une solution compréhensive qui satisfait tout le monde, une solution qui met fin aux souffrances de peuples du Soudan, un remède aux causes enracinées des problèmes et améliore les conditions des personnes déplacées et des réfugiés, et assure les moyens de retour volontaire et sûr. La patrie peut accueillir tous.

La paix souhaitée devrait être une paix globale qui construira un pays dans lequel la citoyenneté est la source des droits et des devoirs, unifie la vision nationale de l'identité et réalise le développement équilibré. Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement seul, mais plutôt une responsabilité collaborative avec nos frères qui portent l'arme. Par conséquent, ils s'engageront au processus de l'unification du Soudan et de la restauration de tous les droits pour tous, nonpas pour une catégorie ou une région données.

Honorables peuples...

Le Soudan, grâce à sa position, son histoire et ses contributions, mérite d'être à l'avant-garde dans le Continent Africain et un pionnier dans la communauté régionale et internationale en construisant des relations extérieures équilibrées de manière qui apporte le respect et les bénéfices mutuels, c'est pourquoi le Soudan puisse retourner à son rôle actif dans le monde entier, moyennant notre engagement à toutes les chartes et pactes internationaux, les droits de l'homme, le respect des principes fondamentaux d'amitié, de coopération et de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres nations, en plus de la contribution active au maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Honorables peuples... ..

Vos Forces armées, avec leurs diverses divisions et les autres forces régulières, sont restées des fidèles gardiennes et garantes de la sécurité et de la sûreté de cette chère patrie, préservant son sol et défendant ses territoires.

Vos fils ont sacrifié leurs âmes généreusement et ont irrigué par leur sang précieux le sol de la patrie, donc, nous devons souhaiter la miséricorde pour tous les martyrs de la patrie et prier Allah Tout-Puissant de les accepter avec les vrais croyants, les prophètes et les martyrs et " excellents sont ceux comme compagnons."

Alors que nous célébrons cet anniversaire, nous renouvelons notre promesse que vos forces armées et les autres forces régulières œuvreront pour améliorer leurs capacités et maintenir la cohésion de leur système de sécurité, loin des fissures et des séditions, et resteront fermes contre toutes tentatives de polarisation et penetration

Tenter de les porter atteinte ou de les viser ne les désorientera pas pour assumer leurs devoirs.

Elles resteront forts et cohérentes, toutes leurs composantes, et se sont engagées à leur promesse envers le peuple pour la protection de la Glorieuse Révolution de Décembre. Dans cette Révolution vos forces armées et les autres forces régulières ont été un véritable partenaire et garant pour l'unité des rangs nationaux, afin de surmonter les étapes difficiles rencontrant notre pays actuellement.

En conclusion, nous répétons ce que le précédent Leader Soudanais Ismail Al-Azhari a dit au Parlement de son temps: "Nos peuples sont déterminés à réaliser l'indépendance et ils l'ont fait. Et nos peuples sont déterminée à préserver leur indépendance et ils le feront ". Aors, tant que la volonté de peuple demeurera notre constitution, nous poursuivrons le meme chemin de la gloire et de la splendeur.

Allah, le Tout-Puissant, sera notre guide, protecteur, supporteur et partisan. N'a-t-il pas dit: "Si Allah vous aide, personne ne pourra jamais vous vaincre."

Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec vous