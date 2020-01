Sénégal: Attaques terroristes - Macky Sall renouvelle sa solidarité et sa compassion aux pays touchés

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a renouvelé mardi soir les "sentiments fraternels de solidarité et de compassion" du peuple sénégalais aux pays de la sous-région durement éprouvés par les attaques terroristes meurtrières.

"Alors que nous passons paisiblement la fin de l'année, d'autres peuples n'ont pas cette chance. Je pense, en particulier, à nos frères et sœurs de pays de la sous-région durement éprouvés par le deuil et l'angoisse d'attaques terroristes meurtrières", a-t-il dit dans son message de Nouvel An.

"En votre nom et au mien propre, je leur renouvelle nos sentiments fraternels de solidarité et de compassion", a ajouté le président Sall.

Selon le chef de l'Etat, "la violence qui secoue le monde doit constamment nous rappeler la chance que nous avons de vivre en paix, et la responsabilité qui nous incombe de la préserver".

"Nous en sommes à la fois les héritiers et les gardiens ; parce que cette paix est un legs que nous ont laissé les générations passées ; un legs qu'il nous faut entretenir et transmettre aux générations futures", a-t-il exhorté.

C'est dans cet esprit, que le président Macky Sall a adressé à ses compatriotes "ses vœux de paix, d'abord ; de bonne santé, de bien-être et de réussite, ensuite".

"Et avec vous, je souhaite que la paix et la sécurité continuent de régner sur notre cher pays, afin qu'il reste toujours paisible et stable, uni et en marche vers un destin radieux", a-t-il conclu.