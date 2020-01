Sénégal: L'ANACIM et le CGQA annoncent un épisode poussièreux

Dakar — Une couche de poussière plus ou moins dense sera notée sur les régions Nord, Centre et sur le littoral mardi après-midi et persistera jusqu'au jeudi 02 Janvier 2020 à 21 heures.

L'alerte est donnée par l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météo (ANACIM) et le Centre de gestion de la qualité de l'air (CGQA) dans un bulletin conjoint.

Selon ce bulletin, "les particules de poussière affecteront en premier lieu les localités de Matam et de Podor en ce début d'après-midi et se propageront par la suite sur les régions Nord-ouest et Centre notamment à Dakar, Saint-Louis et Thiès durant cet après-midi et la nuit".

Les visibilités seront par conséquent réduites par endroits dans la zone Nord du territoire.

L'ANACIM et le CGQA signalent que "la réduction des visibilités est étroitement liée à la densité de la poussière qui dégrade à son tour la qualité de l'air".

Pour cette journée du 31 décembre, l'indice de la qualité de l'air global est très mauvais, selon le bulletin conjoint, ajoutant que "la tendance haussière des concentrations de particules se poursuivra jusqu'à demain".

"Il est ainsi prévu une très mauvaise qualité de l'air le mercredi 01 janvier 2020. Pour la journée du 31 décembre les concentrations moyennes journalières de particules (PM10) dépassent 300 microgrammes par mètre cube", lit-on dans le bulletin.

La même source signale qu'il "existe un risque sanitaire élevé pour les personnes particulièrement sensibles (les personnes souffrant de maladies respiratoires, jeunes enfants et personnes âgées)".

"Au vu du degré d'exposition aux concentrations élevées de particules, l'ANACIM et le Centre de gestion de la qualité de l'air (CGQA) conseillent de ne pas trop s'exposer à l'air ambiant et d'éviter les activités sportives intenses à l'extérieur".