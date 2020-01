Ghana: Après une journée de championnat, Hearts of Oak vire son coach

Le début de championnat est compliqué pour Hearts Of Oak. L'historique club du Ghana a perdu son premier match le week-end écoulé (0-1 contre Berekum Chelsea). Conséquence, le limogeage de l'entraineur.

Mardi, le club a annoncé le licenciement de Kim Grant. Il quitte également son poste de Directeur sportif qu'il occupait en même temps que celui d'entraineur principal.

Accra Hearts of Oak and Director of Football Kim Grant have parted ways. Edward Nii Odoom takes over with immediate effect as the head coach.

The club would like to ask for continuous support for Coach Odoom and we wish Coach Grant the very best in his future endeavours. pic.twitter.com/XmuTF8EQML

- Phobians (@HeartsOfOakGH) December 31, 2019

Grant, arrivé il y a 1 an, était sur la sellette depuis quelques jours et notamment depuis la défaite en President's Cup (1-2). Un match doté de trophée d'avant-saison que Hearts of Oak livre contre son rival Asante Kotoko.

C'est Edward Nii Odoom, adjoint de Grant qui prend en charge l'équipe. Il sera sur le banc dès la 2è journée de championnat ce samedi contre Medeama.