Algérie: Bundesliga - Ramy Bensebaini convainc pour sa première

Ramy Bensebaini a fait le grand bond lors du mercato estival en quittant Rennes pour le Borussia Mönchengladbach. Malgré des débuts compliqués, l'international algérien, avec la patience et le travail, a pu mettre en exergue ses qualités.

En un temps record, Bensebaini est devenu l'un des tauliers du club allemand et enchaine de très bons résultats. Après une mi saison intéressante, le joueur a été encensé par Max Eberl, le directeur sportif du club.

« Les supporters voulaient de la qualité, et il avait peur mais on a fait confiance à Ramy. On voulait un concurrent pour Oscar Wendt, Bensebaini est polyvalent et il défend très bien mais aussi apporte offensivement. Il a des qualités et peut se surpasser c'est toujours bénéfique pour nous d'avoir des joueurs comme ça », a-t-il fait savoir.

Le joueur algérien au Borussia Mönchengladbach n'est pas le fruit du hasard. Ce transfert a été minutieusement préparé en amont par la direction du club.

« On suivait Ramy depuis deux ans, il était respecté au Stade Rennais et on a vu que c'était un joueur qui a du potentiel. On n'avait pas les moyens pour payer son bon de sortie à ce moment-là, mais on a réussi à l'avoir un an après », a révélé le directeur sportif de Mönchengladbach.

Après tous ces qualificatifs à l'endroit de Ramy Bensebaini, sûrement qu'Eberl va attendre encore plus du joueur pour garder la première place le plus longtemps possible.