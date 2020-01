Ile Maurice: Services de renseignements - «Avez-vous voté pour ce GM ?»

Un sentiment de malaise et de frayeur règne au National Security Service (NSS), aux Casernes centrales.

Après les agissements d'un inspecteur proche du parti au pouvoir, qui sèmerait la terreur, cette fois les officiers de cette unité se retrouveraient à faire un travail qui ne cadrerait pas avec leur «list of duties». Les éléments des divisions Nord, Sud, Est, et Ouest, de même que ceux de la division dite Centrale ont, selon nos sources, reçu des directives pour tenter de déterminer qui sont ceux qui ont voté pour ou contre les deux partis au pouvoir. Ainsi des formulaires ont été distribués aux membres du NSS afin de lister les «pro-GM» et les «anti-GM» de chaque circonscription du pays. «Nous p bizin ale fer ça travay la aster. Pe gagne bokou pression pour faire sa», a confié à l'express l'un des agents du NSS, qui s'élève contre cette pratique illégale.

Selon lui, la directive émanerait du Prime Minister's Office (PMO). Nous avons contacté trois conseillers du PMO, en vain. Ils n'ont pas répondu à nos nombreux appels - dont le but est de comprendre les dessous de cette nouvelle directive. Dans les milieux de la police et de la Government House, l'on fait, néanmoins, ressortir que l'objectif de ce recensement politique post-électoral est de s'assurer que ceux qui seront recrutés prochainement dans divers départements ou ministères de la Fonction publique, comme au sein de la police, le Mauritius Fire and Rescue Service ou encore le Mauritius Prison Service, entre autres, ont bel et bien voté pour l'alliance présentement au pouvoir. De tous temps, le NSS a été utilisé davantage comme un outil politique que pour veiller à la sécurité.

Cette unité a, du reste, été utilisée lors de la der- nière campagne électorale. «Des policiers ont travaillé sur le terrain jusqu'à fort tard et jusqu'aux petites heures afin de recueillir le maximum d'informations. On nous a même demandé d'aller tirer des gens de chez eux pour qu'ils aillent voter mais cette partie là, ce n'est pas notre rôle. Ceux qui ont refusé ont été transférés ailleurs», confient nos sources. Sollicité pour une réaction sur la «nouvelle mission» des officiers du NSS, l'assistant Commissaire de police (ACP) Hurrydeo Ramdany «acting Director General (DG)» du NSS nie cette information. «Tout cela est faux. Les élections sont derrière nous. Il faut se concentrer sur le futur» nous a-t-il déclaré. Nous avons tenté d'avoir une version du PMO à cet effet mais les officiers de la cellule de communication étaient injoignables.