Maroc: Spécial fin d'année - L'aéronautique a le vent en poupe

Après plusieurs années de croissance et de rayonnement, le secteur aéronautique marocain a renforcé sa dynamique d'investissement et élargi davantage sa base de production en 2019 pour s'imposer comme l'une des valeurs sûres et un fer de lance de l'industrie marocaine.

Ce secteur, qui a bénéficié d'un véritable coup de fouet de la part du Plan d'accélération industrielle (PAI 2014-2020), compte actuellement pas moins de 140 entreprises et réalise une croissance qui dépasse les 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale.

Générant un chiffre d'affaires de 17 milliards de dirhams, l'aéronautique a réussi à dépasser les objectifs fixés dans le cadre de ce Plan. En témoigne notamment le taux d'intégration local qui a atteint plus de 38% en 2019, alors que l'objectif initial était de 32% à l'horizon 2020.

L'aéronautique dispose d'un tissu industriel diversifié et le développement de l'ensemble de ses filières a permis au Royaume de se positionner comme une destination privilégiée de la sous-traitance aéronautique.