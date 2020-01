Angola: São Silvestre - L'INEMA enregistre des cas anormaux de santé physique

Luanda — La convulsion, la perte de mémoire et l'épuisement physique ont été les cas les plus marquants enregistrés dans la 64e édition de la course "São Silvestre de Luanda", selon les données provisoires de l'Institut national des urgences médicales d'Angola (INEMA).

Selon le médecin-chef du service de soins pré-hospitaliers, António Neto, il y a eu 24 cas au total.

Il a expliqué que d'autres cas étaient, entre autres, des crampes, des courbatures et des délires. La course São Silvestre, à laquelle ont assisté trois mille athlètes, dont des professionnels, peuples et paralympiques, a été remportée chez les hommes par Alexandre João, avec un temps de 31 minutes et 26 secondes et chez les femmes par Ernestina Paulino (36:00), les deux d'Interclube.

