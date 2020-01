Algérie: L'humanité doit poursuivre une "fraternité réelle" pour parvenir à la paix

Alger — Le Pape François a estimé que l'humanité doit poursuivre une "fraternité réelle" pour parvenir à la paix, ce "bien précieux" auquel elle aspire.

Lire aussi :Le pape François reçoit des enfants sahraouis au Vatican

Le Pape a souligné qu'on "ne peut parvenir vraiment à la paix que lorsqu'il y a un dialogue convaincu d'hommes et de femmes qui cherchent la vérité au-delà des idéologies et des opinions diverses", ajoutant que "la paix est un chemin que nous faisons ensemble, en cherchant toujours le bien commun et en nous engageant à maintenir la parole donnée et à respecter le droit".

Evoquant les "terribles épreuves des conflits civils et internationaux", le Pape a indiqué que "toute guerre, en réalité, est un fratricide qui détruit le projet même de fraternité inscrit dans la vocation de la famille humaine (...) La guerre se nourrit de la perversion des relations, d'ambitions hégémoniques, d'abus de pouvoir, de la peur de l'autre et de la différence perçue comme un obstacle, et en même temps elle alimente tout cela".

A ce propos, il a souligné que la paix "trouve sa source au plus profond du cœur humain, et la volonté politique doit toujours être revigorée afin d'initier de nouveaux processus qui réconcilient et unissent personnes et communautés".