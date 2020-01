Algérie: Le budget 2020 de la wilaya d'Alger dépassera les 5.200 mds DA

Alger — Le budget de la wilaya d'Alger au titre de l'exercice 2020 dépassera les 5.200 mds DA, a révélé mardi le wali d'Alger, Abdelkhalek Sayouda, lors de la signature du rapport annuel sur la conjoncture budgétaire et financière de la wilaya pour l'année 2019.

Pour la première fois et avant la fin de l'exercice en cours, les services du ministère de l'Intérieur ont approuvé le budget 2020 de la wilaya d'Alger qui s'élève à plus de 5.200 mds DA, a précisé le wali, appelant les directeurs exécutifs des différents secteurs et les donneurs d'ordre à accélérer l'exécution des budgets et d'entamer l'année budgétaire à partir du 2 janvier.

Pour sa part, le trésorier de la wilaya d'Alger, Hammouche Said Amine qui a présenté le rapport annuel devant le wali, le représentant du ministère des Finances, les directeurs exécutifs et les membres d'APW, a fait savoir que les recettes budgétaires recouvrées par la trésorerie de la wilaya d'Alger au titre de l'année 2019 ont dépassé 4.505 mds DA dans les différentes activités de la wilaya notamment les douanes, les biens et le pétrole, ajoutant que ce chiffre représentait 69.23% des recettes prévues au budget général de l'Etat pour l'année 2019.

Affirmant que ce taux considérable des recettes démontre l'importance des efforts de recouvrement fournis par les structures comptables de la wilaya, il a relevé l'hégémonie de la fiscalité pétrolière estimée à 2.714 milliards de Da de la fiscalité sur les recouvrements dans la finance publique.

L'hégémonie des Plans sectoriels centralisés (PSC) et des Plans sectoriels décentralisés (PSD) est due aux projets denses enregistrés à travers les secteurs dans la wilaya, a-t-il fait observer.

Selon le rapport, les dépenses dans le cadre des plans communaux de développement (PCD), au titre de l'exercice 2019 ont atteint plus de 795 millions de DA, soit un taux de consommation de 32%, soulignant que la valeur des dépenses des programmes sectoriels centralisés s'élèvent à plus de 32 milliards de DA, soit un taux de consommation de moins de 48%, alors que plus de 26 milliards de DA de dépenses ont été enregistrés dans le cadre des programmes sectoriels centralisés, soit un taux de consommation de 48,23%.

De son côté, le Directeur général de la Comptabilité au ministère des Finances, Mohamed Larbi Ghanem, a appelé les services de wilaya à "contribuer à la démarche de la modernisation des trésoreries" et à "accélérer" la numérisation des services techniques afin d'améliorer leur rendement quotidien, faisant état de partenariat avec la partie espagnole pour mettre sur pied un nouveau système de gestion fiscale et ouvrir prochainement une Ecole nationale du Trésor.