Soudan: Lt-Gen. Al-Burhan adopte un program patriotique pour le progrès de la patrie et du citoyen

Khartoum — Le président du Conseil Souverain de Transition Lt-Gen. Abdul-Fatah Al-Burhan s'est engagé d'adopter un program d'action patriotique visant le progrès de la patrie et du citoyen et basé sur des réformes qui incitent au développement économique dans tout les domaines.

Lors de son discours au people soudanais marquant l'anniversaire 64e de l'Indépendance ; Lt-Gen. Al-Burhan a affirmé lors de son discours mardi soir à l'occasion de l'anniversaire 64em de l'Indépendance en créant un environnement propice à l'investissement, en améliorant le contrôle financier et la bonne gouvernance, le développement administratif, la justice, la responsabilité et la transparence, ainsi que des politiques du marché du travail, de la formation professionnelle, du salaire minimum , de la compétitivité économique, de la suppression des barrières commerciales, d'une éducation de bonne qualité et de la prestation de soins de santé optimaux ainsi que du renforcement de la sécurité sociale.

Al-Burhan a fait allusion que ces reformes comprennent les droits et liberte de base , la participation politique, sociale, économique et culturelle en plus de l'égalité devant la loi, des opportunités équitables, la protection des personnes et des biens, les droits de réunion et d'expression et les droits et devoirs de citoyenneté en plus d'un média libre et responsable.

Le président du Conseil Souverain de Transition a confirme la necessite d'améliorer les services , les infrasructures atarvers le développement de services de transport public à des tarifs d'un prix accessible, le développement et l'attraction de ressources financières ainsi que l'utilisation de ressources non conventionnelles, l'amélioration de la gestion des systèmes financiers, la fourniture de carburant d'un prix accessible, la protection et la conservation de l'environnement, l'autonomisation des citoyens pour accéder aux technologies de l'information et à fournir des services financiers et bancaires de bonne qualité et compétitives.