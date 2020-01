Soudan: Le secrétaire général du Conseil de souveraineté salue les pionniers de l'indépendance

Khartoum — Le Secrétaire général du Conseil de la souveraineté le chef du Comité suprême pour célébrer le soixante-quatrième anniversaire de l'indépendance du pays, Maj-Gen. Osama Al-Siddig a salué la première génération senior qui a accédé à l'indépendance. Il a également eu pitié des martyrs du pays à travers l'histoire et des martyrs de la récente révolution glorieuse.

Lors de son discours y célébrant le soixante-quatrième anniversaire de l'indépendance du pays mardi soir au Palais républicain, Il a déclaré que cette célébration vient cette année pour incarner le sens de la liberté, de la paix, de la justice et prières aux âmes des martyrs qui ont donné leur vie à bon marché en échange de la patrie, et il a ajouté, nous passons en revue ce jour l'histoire d'une nation qui a dessiné des pages étincelantes dans l'histoire de notre pays et nous chantons pour l'honneur du peuple soudanais et pour la première génération qui a sacrifié tout cher et bon marché pour l'indépendance du Soudan.

Appelant à la nécessité de la coopération et de la collaboration entre toutes les composantes du gouvernement révolutionnaire, les deux conseils de souveraineté et celui des ministres pour mettre en œuvre les réalisations de la glorieuse révolution, exprimant son espoir que le peuple soudanais s'unira tout en adressant les félicitations les plus chaleureuses et les vœux sincères au peuple soudanais pour l'anniversaire de l'indépendance et pour la glorieuse révolution de décembre.