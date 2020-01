Soudan: Lt-Gen.Al-Burhan - La paix est la voie unique pour la renaissance économique

Khartoum — Le président du Conseil Souverain de Transition Lt-Gen.Abdul-Fatah Al-Burhan a souligné que l'Etat a fait de la paix l'une des premières tâches de la période de transition du fait que la paix est le seul moyen pour la relance de l'économie et du développement.

Al-Burhan a indique dans son discours adresse mardi soir a la nation soudanaise que l'Etat aspire jeter la base pour une solution compréhensive qui satisfait tout le monde, une solution qui met fin aux souffrances de peuples du Soudan, un remède aux racines des problèmes et améliore les conditions des personnes déplacées et des réfugiés, et assure les moyens de leur retour volontaire et sûr tout en soulignant que la paix souhaitée devrait être une paix globale qui construira un pays dans lequel la citoyenneté est la source des droits et des devoirs, une paix qui unifie la vision nationale de l'identité et réalise le développement équilibré.

Ce n'est pas la responsabilité du gouvernement tout seul, mais plutôt une responsabilité collaborative avec nos frères qui portent l'arme. Par conséquent, il a appelé ceux derniers à s'engager au processus de l'unification du Soudan et de la restauration de tous les droits pour tous, nonpas pour une catégorie ou une région données.