Ile Maurice: Post-Calvinia - Le bilan de 36 heures de mauvais temps

Calvinia oblige, des employés de certains secteurs clés du pays, tels que les services publics et la santé, ont été au four et au moulin pour apporter aide et soutien aux Mauriciens dans la détresse. Du 29 au 31 décembre, pendant 36 heures, électriciens et techniciens du CEB, personnel soignant des hôpitaux publics et du SAMU, sapeurs-pompiers des différents postes de l'île ont été sur le qui-vive, afin de parer au plus urgent. Et vendredi, les automobilistes qui doivent payer pour le certificat de déclaration de leur véhicule pourront le faire aux bureaux de poste ou aux bureaux de la NTLA, sans pénalité aucune.

Le CEB rétablit la fourniture électrique chez 500 abonnés

7 700. C'est le nombre d'appels reçus sur la hotline du Central Electricity Board (CEB) pendant la période cyclonique, soit du 30 au 31 décembre. Hier, à 14 heures, les réparations sur des lignes électriques avaient été complétées. Les techniciens s'attelaient à rétablir la fourniture chez des personnes qui ont déploré une coupure. Quelque 500 foyers étaient concernés à hier matin. Selon le directeur général par intérim du CEB, il était prévu que des techniciens soient à pied d'œuvre jusqu'à 22 heures, hier soir, afin d'essayer de rétablir la fourniture électrique chez ceux qui ont été affectés. Vingt équipes s'en chargeaient.

Presque 70 interventions pour les pompiers

Le Mauritius Fire and Rescue Service a enchaîné 67 interventions en moins de 24 heures hier soit, de minuit à 13 heures. Celles-ci comprennaient principalement l'enlèvement d'arbres et de branches des routes. Plusieurs endroits à travers l'île étaient concernés, à savoir, Batimarais, Grand-Gaube, Forest-Side, Castel, Chamarel, Camp-Thorel, Port-Louis, Montagne-Blanche, Flic-en-Flac, Petite-Julie, Belle-Rose, entre autres. Il y a également eu quelques cas d'accumulation d'eau dans des cours, notamment à Curepipe, Grand-Bois, Montagne-Blanche, etc. Et aussi deux incendies mineurs, dont une voiture qui a pris feu à Coromandel et un pylône électrique à Goodlands.

Trois centres d'urgence restent ouverts

Des 168 centres d'urgence à travers l'île, seuls trois étaient encore ouverts, à 14 heures, hier. Il s'agit de ceux de Quartier-Militaire, avec 24 réfugiés, de Beau-Séjour avec 17 réfugiés et Baie-du-Tombeau. Au niveau du ministère de la Sécurité sociale, on explique que cette situation est évolutive. Car, graduellement, avec l'amélioration du temps, les réfugiés vont rentrer chez eux. D'ailleurs, ceux qui avaient trouvé refuge dans les centres d'urgence, pendant la période cyclonique, sont rentrés à la maison dès que l'alerte a été enlevée.

Hôpitaux : naissance d'une dizaine de bébés et pas moins de six décès

Au moins une dizaine de bébés ont vu le jour dans les cinq hôpitaux régionaux pendant que Calvinia battait son plein, le 30 et 31 décembre. Parmi, il y a l'accouchement d'une fille-mère de 15 ans... Il y a également eu pas moins de six décès dans les hôpitaux, dont celui d'un bébé prématuré né le 27 décembre. La petite a succombé à une septicémie. Les autres décès concernent deux patients atteints de cancer et des personnes du troisième âge.

Une trentaine de sorties pour le SAMU lors de l'alerte 3

Des cas de crises cardiaques et d'épilepsie, des chutes du toit de la maison, l'hypoglycémie chez les diabétiques, des douleurs gynécologiques, voire pré-accouchement, des accidents... Tant de cas auxquels le Service d'aide médicale d'urgence (SAMU) a dû s'atteler entre 10 heures le 29 décembre et 10 heures le 31 décembre, soit en 48 heures. Selon le directeur du SAMU, le Dr Siven Samoo, plus de 2 500 appels ont été reçus. Les ambulances du SAMU ont ainsi effectué 87 sorties, et 122 autres dans des ambulances ordinaires. Rien que depuis l'émission de l'alerte 3, des équipes du SAMU ont effectué 29 sorties. Soulignons qu'après l'annonce de la classe 3, ce sont des véhicules blindés de la Special Mobile Force (SMF), à raison d'un par hôpital régional, qui sont transformés en ambulances. Ils sont conduits par des éléments de la SMF et véhiculent une équipe du SAMU. «Ces véhicules nous ont bien aidés, mais il est temps qu'il y ait des ambulances de catastrophe. On discute avec le ministère de la Santé à ce sujet», affirme le Dr Siven Samoo.

Déclaration de véhicule : le paiement peut se faire dès ce vendredi

Vous comptiez effectuer le paiement pour la déclaration de votre véhicule les 30 et 31 décembre, mais les bureaux de poste ou encore la National Land Transport Authority (NLTA) étaient fermés en raison de Calvinia. Ne vous inquiétez pas. Vous pourrez le faire dès ce vendredi (3 janvier). Ce, sans avoir à payer de pénalité pour les 1er et 2 janvier qui sont jours fériés. Cette décision a été prise, hier, par la NLTA en consultation avec la State Law Office, après que l'alerte cyclonique a été enlevée. Il nous revient qu'hier, quelques bureaux de postes ont rouvert leurs portes jusqu'à 13 heures, afin de permettre aux automobilistes concernés de payer la déclaration de leur véhicule.