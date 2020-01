Congo-Brazzaville: Réveillon d'armes 2019 / Denis Sassou N'Guesso - « Ne pas exposer le peuple aux dangers »

Face à toutes les menaces sécuritaires perceptibles, la Force publique doit demeurer attentive, vigilante et organisée pour mettre la population à l'abri du mal, a ordonné le président de la République, chef suprême des armées, le 31 décembre 2019 à Brazzaville.

« Nous n'avons pas le droit de nous laisser surprendre et d'exposer notre peuple au danger ». Cela est la première des directives du président de la République, Chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso, à la force publique pour l'année 2020 qui commence. Face au développement du terrorisme dans les pays limitrophes ainsi que toute forme de violence au plan interne, il n'est pas question de se faire prendre à contre-pied, pas question non plus d'exposer la population.

Par ailleurs, 2020 est l'année de la célébration du 60ème anniversaire de de l'indépendance du Congo. « Nous devrions aborder cette échéance avec optimisme, fierté et engagement », a fait savoir le Chef suprême des armées en précisant, là encore, que la force publique devra élever son niveau dans tous les secteur d'activités sur les disciplinaires et opérationnelle. Pour ce faire, les efforts devront être engagés par le gouvernement l'équipement à disposer soit à la hauteur des attentes, a-t-il assuré. Dès le mois janvier, la force publique doit s'appliquer pour se présenter à l'échéance du 15 août 2020 avec un visage nouveau. La consolidation de la relation Force publique et le peuple est également à l'ordre comme toujours.

Le président de la République a en outre estimé que la force publique a un rôle important à jouer dans l'effort de construction du pays. Ainsi, selon lui, les moyens conséquents doivent être donnés au génie de l'armée pour l'amener à participer à l'effort de construction d'ouvrages, d'entretien routier... « C'est notre tradition, nous l'avons fait par le passé, je n'ai pas de doute sur le fait que si ces équipements sont à la disposition des Forces armées, elle participera activement à l'effort de construction du pays », a déclaré Denis Sassou N'Guesso après avoir salué l'attitude et l'efficacité de la force publique sur la mise en œuvre des directives de l'année qui vient de s'achever suivant le principe de faire beaucoup avec peu. « Je suis fier de ce comportement, il faut persévérer dans l'effort », a-t-il conclu.