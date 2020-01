Congo-Brazzaville: Force publique - La prise en charge des blessés et mutilés sera améliorée

Lors du réveillon d'armes du 31 décembre 2019, le Chef d'état-major général (Cemg) des Forces armées congolaises (Fac), le général de division Guy Blanchard Okoï, annoncé la création d'un fonds de prévoyance militaire en perspective pour une meilleure prise en charge des blessés et mutilés de la force publique en opération.

Les grands axes de l'action de la force publique pour l'année 2020 sont connus. « La poursuite des efforts d'instruction, de formation et d'entrainement associée au déploiement et la répartition harmonieuse des compétences territoriales entre les composantes de la force publique en vue de maintenir un niveau élevé d'offre de sécurité », est figure parmi les objectifs inscrits dans l'agenda de la force publique pour cette année qui commence selon le Chef d'état-major général. Il s'agira également de poursuivre la mise en place des outils visant à normer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité. La mise en place des structures adaptées de lutte contre les menaces liées aux nouvelles technologies de l'information et de la communication est aussi prévue. La force publique, a indiqué le général Guy Blanchard Okoï, doit adopter une posture permettant de vaincre les incertitudes des temps présents dont les grandes tendances sécuritaires sont axées sur une jeunesse désœuvrée et manipulable, l'impact des réseaux sociaux, la piraterie maritime, le braconnage...

A propos de l'amélioration de la prise en charge des blessés et mutilés, le ministère de la Défense a déjà envoyé des signaux notamment lors de la fête de noël en mettant à la disposition des orphelins laissés par les frères d'armes ainsi que les enfants des mutilés en opération, soient trois cent dix mille familles concernées, des kits de jouets. Les problèmes de fond de la prise en charge trouveront donc des réponses attendues lors de la mise en place du fonds de prévoyance militaire.

Les engagements honorés en 2019

Le déploiement et la mobilisation de la force publique a été conforme à son obligation d'accompagner l'application de l'accord de cessez-le-feu et de la cessation des hostilités du 23 décembre 2017 à Kinkala. « Ce qui a permis une réduction progressive et significative de l'insécurité dans le département du Pool », a fait constater le Cemg.

Par ailleurs, les unités territoriales sont en tout temps dans la posture permanente de sécurité sur toute l'étendue du territoire nationale en appui des opérations internes dont certaines ont permis à la police de saisir plusieurs tonnes de faux médicaments, de réduire le banditisme urbain grâce à la lutte acharnée contre le fléau dans la quasi-totalité des départements. La réactivation du groupement de gendarmerie ferroviaire est également à noter.

Les services de police et de sécurité civile ont organisé des campagnes de sensibilisation et de prévention pour les incidents domestiques et ont réalisé plus de dix mille interventions pour sauver des vies humaines. Aussi, le service de santé des armées dans le cadre du service public hospitalier a poursuivi l'administration des soins aux populations avec un effort significatif sur la prise en charge gratuite : 736 cas de césarienne gratuite, 96 cas de soins obstétricaux néonatals et grossesses extra-utérines, 5123 de paludisme de la femme enceinte, 56 cas de paludisme chez les enfants de zéro à cinq ans.

Sur le renforcement de la discipline, d'importants progrès ont été réalisés dans l'infliction des sanctions disciplinaires et statutaires grâce aux formations ciblées et obligatoire en droit international humanitaire. Le comportement des hommes en théâtre d'opération est en perpétuelle amélioration, selon le Cemg. La gestion des matériels et ressources financières, les allocations accordées ont contribué à l'amélioration des conditions de vie et de travail, a-t-il poursuivi. L'assainissement de la solde des personnels le renforcement de la base des données du centre autonome de décompte de la solde a donné des résultats satisfaisants en matière de maitrise des effectifs soldés des forces armées congolaises et de la gendarmerie nationale.

Au plan international, la force publique a également honoré ses engagements à travers notamment la poursuite de ses actions au sein de la Minusca en RCA, le partage d'expérience par l'exercice du mandat du Congo à la tête des organes de défense et de sécurité de la Cirgl, la participation à la 88ème assemblée de l'organisation internationale de police criminelle en Chili, la contribution au processus de réforme de la CEAC, ainsi que de multiples actions de formation. Le général Guy Blanchard Okoï a aussi souligné la coopération de défense et de sécurité qui permet de consolider des acquis avec les partenaires bilatéraux africains par des échanges d'offre de formation au bénéfice d'une défense commune.