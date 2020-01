Algérie: Six casemates pour terroristes détruites à Skikda (MDN)

Alger — Six casemates pour terroristes, contenant huit bombes artisanales, ont été découvertes et détruites par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), mardi, suite à l'opération de fouille et de ratissage, toujours en cours à Oued D'khil, wilaya de Skikda, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à l'opération de fouille et de ratissage, toujours en cours, dans la localité d'Oued D'khil, commune de Collo, wilaya de Skikda (5ème Région militaire), un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 31 décembre 2019, six (6) casemates pour terroristes contenant huit (8) bombes de confection artisanale, 15 téléphones portables, des effets vestimentaires et de couchage, ainsi que divers objets", précise le communiqué.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP "ont intercepté, lors d'opérations distinctes menées à Djanet (4e RM) et Bordj Badji Mokhtar (6e RM), 17 personnes et saisi 7 véhicules tout-terrain, 18 marteaux piqueurs, 17 groupes électrogènes, un détecteur de métaux, 25 sacs de mélange de pierres et d'or brut et un téléphone satellitaire", note la même source.

D'autre part, des Garde-côtes "ont saisi 29,75 kilogrammes de kif traité à Bejaïa (5e RM), alors qu'un détachement de l'ANP en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté, à Batna (5e RM), un narcotrafiquant et saisi 4,78 kilogrammes de la même substance".

D'autre part, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont appréhendé, à Oran (2e RM) et Tébessa (5e RM), quatre (4) individus en possession de 615 comprimés psychotropes et 14.000 boites de cigarettes".

Par ailleurs, des Garde-côtes "ont mis en échec, à Tlemcen (2e RM), une tentative d'émigration clandestine de 14 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, tandis que 45 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tamanrasset et Tlemcen", ajoute le communiqué.