Libye: Crise en Libye - La paix compromise, les Libyens hantés par la guerre

Alger — Le processus de paix pour le règlement de la crise en Libye a été compromis en 2019, suite à l'offensive armée menée depuis le mois d'avril par les troupes de Khalifa Haftar avec velléité de contrôler la capitale Tripoli.

Une attaque qui avait avorté la tenue d'un dialogue national inclusif en vue d'un consensus pour la relance du processus de règlement politique d'une crise multidimensionnelle frappant le pays depuis 2011.

L'agression inattendue des troupes de Haftar pour la prise de Tripoli où siège le Gouvernement d'union nationale (GNA) sous la direction du Faiz al-Sarraj a surpris non seulement les Libyens mais également la communauté internationale, à sa tête la Mission d'appui des Nations unies en Libye (Manul), qui n'épargne pas d'efforts pour la résolution de la crise ayant replongé le pays dans une guerre de trop.

Ce dangereux tournant dans la situation est intervenu à la veille de la Conférence nationale avortée qui devait se tenir entre les 14 et 16 avril à Ghadames (sud-ouest libyen) sous l'égide de l'Onu à travers la Manul avec la participation des toutes les parties libyennes en quête de véritables jalons pour une réconciliation définitive.

Selon les observateurs, les assises de Ghadames avaient toutes les chances de réussir surtout qu'elles allaient intervenir quelques jours seulement après la réunion de la Commission quadripartie, Union africaine (UA), Onu, la Ligue arabe et l'Union Européenne (UE).

La réunion avait insisté sur la mise en œuvre d'une réconciliation nationale fédérant l'ensemble des parties libyennes pour une solution pacifique soutenue par la communauté internationale.

L'agression par les troupes de Haftar contre Tripoli, toujours sous la menace de guerre, n'a pas laissé la communauté internationale et les partenaires du processus de paix indifférents.

Même principe adopté par les pays voisins de la Libye dont l'Algérie qui s'est toujours attelée à favoriser un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes, sous l'égide de l'Onu et loin de toute ingérence étrangère, avec le principal souci de préserver les intérêts suprêmes du peuple libyen.

L'arrogance de Haftar abaissée face à l'orgueil du GNA

Sur le terrain, l'offensive des troupes de Haftar ne s'est pas déroulée telle qu'elle a été présentée au départ "une promenade de quelques jours".

L'arrogance de Haftar et ses troupes s'est, en effet, heurtée à une résistance farouche des forces du Gouvernement d'union national (GNA) le contraignant à s'arrêter, à quelque 100 kilomètre de Tripoli.

Pour faire écho et enflammé la propagande militaire, il s'en est pris à de nombreux camps d'hébergement pour migrants et des centres hospitaliers, provoquant la mort des dizaines d'innocents dont des médecins.

Le souhait d'envahir Tripoli habite encore Haftar, en cette fin de l'année 2019 sans toutefois y parvenir, et ses velléités de prendre possession de la capitale du pays deviennent de plus en plus périlleuses.

1000 morts, des milliers de blessés et 140 milles déplacés

Comme il fallait s'y attendre, l'offensive de Haftar contre Tripoli, condamnée par la communauté internationale, n'a fait qu'empirer la situation humanitaire et économique du pays.

En effet, plus de 1000 personnes sont mortes et plus de 140 milles personnes ont été déplacées, selon des bilans de l'Onu, alors que de nombreuses infrastructures de base ont été réduites en cendres par le fait de la guerre, ce qui a incité le GNA à conclure, en vue d'aide militaire, des mémorandums d'entente avec la Turquie.

Dans la foulée de ces développements, la Russie, partisane de l'application du processus de règlement politique onusien, a montré sa volonté de peser de son poids dans le dossier libyen, alors que les Etats unis, qui voulaient rester à équidistances des parties libyennes, ont fini par réitérer leur appui à l'accord politique inter-libyens de 2015, favorisant une solution politique.

En outre, la dégradation du secteur économique a été aggravée par la suspension de la production pétrolière pendant des mois sur plusieurs champs de pétrole. C'est le cas aussi du trafic aérien suspendu dans tous les aéroports du pays y compris dans celui de Triploli qui fait, de temps en temps, l'objet de raids aériens menés par l'aviation des troupes de Khalifa Haftar.

L'agression contre Tripoli n'a pas épargné également les entrepôts de denrées alimentaires privant les Libyens des vivres et produits nécessaires pour le quotidien des populations.