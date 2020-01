Maroc: Spécial fin d'année / S.M le Roi - L'initiative d'autonomie constitue la seule voie possible pour un règlement au Sahara

Dans un discours adressé à la nation à l'occasion du 44ème anniversaire de la Marche Verte, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé que l'initiative d'autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée et "la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit" autour du Sahara marocain dans le respect total de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume.

"Sérieuse, crédible, judicieuse dans ses orientations, l'initiative d'autonomie constitue la traduction concrète de la solution recherchée. En effet, elle est la seule voie possible pour parvenir à un règlement du conflit, dans le respect total de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale du Royaume", a insisté Sa Majesté le Roi dans un discours adressé à la Nation à l'occasion du 44ème anniversaire de la Marche Verte.

Le Souverain a également appelé à une réflexion sérieuse sur l'établissement d'une liaison ferroviaire entre Marrakech et Agadir, en envisageant la perspective d'une extension ultérieure au reste des provinces du Sud.

Cette ligne, a poursuivi S.M le Roi, "contribuera non seulement au désenclavement de l'ensemble de la région, mais surtout à son développement et à son essor économique, en dynamisant notamment le transport des personnes et des marchandises et en apportant un soutien aux secteurs économiques en général, aux activités d'export et au tourisme en particulier".

"Ce projet d'infrastructure ferroviaire constituera enfin un levier essentiel pour la création de nombreux emplois, non seulement dans la région de Souss, mais aussi dans toutes les zones avoisinantes", a indiqué le Souverain.