Algérie: Coupe d'Algérie (16es de finale) - Le CSA Marsa ambitionne d'aller le plus loin possible

Oran — Le CSA Marsa, club pensionnaire de la Régionale 2 Ouest, veut créer la surprise, dimanche à domicile face à l'US Biskra (Ligue 1), en match comptant pour les 16es de finale de la Coupe d'Algérie de football et aller le plus loin possible dans cette compétition populaire.

Le Petit Poucet de "Dame coupe" compte sur ses nombreux supporters pour venir à bout d'un sérieux client pensionnaire de l'élite. Six paliers séparent les deux formations.

A quelques jours de cette empoignade, la ville côtière de Mers El Kébir de la daïra d'Ain El Turck (Oran) vibre au rythme de la Coupe d'Algérie qui alimente les discussions dans les cafés et places publiques. L'espoir est de mise chez les Marsaouis après les exploits réalisés lors des tours précédents de cette compétition.

L'entraîneur du CSA Marsa, Benhamacha Samir a affirmé à l'APS que "tout est fin prêt pour ce match et que ses joueurs sont très motivés".

"Atteindre les 16es de finale est une source de motivation pour nous. Je reconnais la difficulté de la tâche contre une excellente équipe de Biskra qui pratique un beau football. Mais nous allons essayer de trouver la bonne formule qui nous assurera la qualification pour le prochain tour", a-t-il déclaré.

Nullement intimidés, les gars de la Corniche oranaise entendent se présenter sur la pelouse de leur stade fétiche sans la moindre pression, ni le moindre complexe face à une équipe de Ligue 1 professionnelle.

Misant sur le soutien de leurs inconditionnels fans, les poulains de Benhamacha feront de leur mieux pour continuer sur leur lancée en coupe et séduire de plus en plus les férus de la balle ronde, ont-ils promis.

Le buteur du club, Ayed Islam promet de sortir le grand jeu pour concrétiser le rêve des supporters du CSA Marsa, celui d'atteindre les huitièmes de finale et se frotter à de grands clubs à ce niveau de la compétition.

"Ce match revêt un caractère particulier. Nous essayerons de réaliser ce que nos aînés n'ont pas pu faire. C'est bon pour le moral et mes camarades sont très motivés", a-t-il déclaré, souhaitant aller le plus loin possible en coupe pour rencontrer d'autres grosses cylindrées du football algérien.

"Nous allons essayer d'écrire un nouveau chapitre dans l'histoire de ce club. Le fait d'arriver à ce stade de la compétition est déjà une belle performance pour nous", s'est réjoui le défenseur central, Issam Benhassen.

Une question de "volonté"

Le président de la formation marsaouie, le jeune Saieb Samir, tout enchanté, a indiqué de son côté : "Arrivés à ce stade de la compétition, nous n'avons rien à perdre et nous aborderons le match avec nos moyens et surtout la volonté d'aller de l'avant".

"L'adversaire du jour n'est pas à présenter, mais nous jouerons nos chances à fond pour créer la surprise. Et puis jouer à domicile peut nous aider. Mais, à la base, il y a une différence de niveau", a-t-il tenu à rappeler, appelant le wali d'Oran à venir en aide au club qui représente cette wilaya en coupe.

Pour certains anciens joueurs marsaouis dont Lebbah, Kadri et le gardien Sekal Boumediene, plus connu sous le sobriquet de "Saka", cette affiche leur rappelle de bons souvenirs vécus dans cette compétition. "Nous entrerons dans l'histoire si nous parvenons à nous qualifier pour le prochain tour. Ce sera difficile, mais nous y croyons", a souligné l'entraîneur des gardiens Khedim Mohamed dit "Abrouk", signalant que l'objectif premier de son équipe reste l'accession en Régionale 1.

C'est la première fois de son histoire que le club marsaoui atteint le cap des 16es de finale de "Dame coupe". Jadis, l'AS Marsa s'était fait éliminer trois fois en 32es de finale par la même équipe du NA Husseïn-Dey en 1973, 1977 et 2014.

Le football a vu le jour à Mers El Kébir dans les années 20 du siècle dernier. Des jeunes natifs de cette commune avaient fondé la SS Marsa (Société sportive de la Marsa). Devenu plus tard l'AS Marsa, ce club s'est fait connaître pour avoir formé de grands gardiens de but dont Khedim Mohamed et Bendria Habib qui a brillé ensuite au sein de l'Olympique Médéa.

Des supporters marsaouis restés fidèles aux couleurs "Bleu et Blanc" se rappellent encore d'une pléthore de joueurs talentueux ayant porté le maillot du club de 1963 à 1977 dont Bouhadji (MC Oran), Baghdad (USM Oran) ou encore Mokadem, Abbès, Bacha, Boudemaâ et Bachir.

Le CSA Marsa forme des joueurs repérés à un très jeune âge aux stades de proximité à Mers El Kébir, celui de "Bidani" et de la cité dite "Recasement", comme ce fut le cas pour l'actuel milieu offensif du CS Constantine, Sid-Ahmed Aouedj.