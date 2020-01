Algérie: Adrar - Réouverture de l'hôtel Touat après une opération de modernisation

Adrar — L'hôtel Touat d'Adrar a été rouvert mercredi suite à une opération de restauration et de modernisation qui a permis son reclassement en quatre étoiles.

"Cette structure hôtelière constitue un repère ainsi qu'un acquis pour Adrar et le Sud en général après sa modernisation et l'augmentation de sa capacité d'accueil touristique dans la région", a déclaré le wali d'Adrar, Hamou Bekkouche, dans son interventionlors d'une cérémonie présidée par les autorités locales. La wilaya d'Adrar, qui a enregistré la réalisation de nombreux projets touristiques, verra la réception avant la fin du premier semestre 2020, de 34 nouvelles structures hôtelières, dont des hôtels, des villages touristiques et des camps, a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : "Ces structures seront à même de promouvoir la destination touristique Adrar, notamment en période de fêtes et de manifestations".

Le directeur local du Tourisme et de l'Artisanat, Moulay Touhami Oumari, a indiqué pour sa part que "l'hôtel Touat contribuera à accroitre la capacité d'accueil touristique dans la région à 180 lits supplémentaires".

L'hotel Touat, qui a fait l'objet d'une vaste opération de rénovation et de modernisation pour un montant d'investissement de plus de trois (3) milliards DA, est devenu une "perle" touristique dans la région avec de nouvelles prestations à même d'offrir un produit hôtelier et touristique de haute qualité, a ajouté le responsable.

Le directeur de l'hôtel Touat, Abdelwahad Redjouh, a de son côté fait savoir que "la structure rénovée, ouverte en 1982, devra contribuer à la promotion des prestations touristiques dans la région, à la faveur de reclassement en structure de quatre étoiles et d'un staff jeune et spécialisé en hôtellerie".

D'une capacité de 183 lits, la structure hôtelière dispose de toutes les commodités nécessaires à la satisfaction des pensionnaires, dont un restaurant servant 134 repas/ jour, une cafétéria, une piscine, quatre salles de conférences et une salle de musculation.

Rattaché administrativement à l'entreprise de gestion touristique "Centre" d'Alger, qui chapeaute dix (10) hôtels au niveau de certaines régions du pays à l'instar des hôtels "Safir", "Mercure" et "Sofitel", l'hôtel Touat d'Adrar a permis de générer 60 emplois permanents et 20 autres provisoires, a -t-il conclu.