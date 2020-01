Gabon: L'ONG Malachie au service des orphelins et personnes vivant avec le VIH

L'ONG Malachie a fait un don des kits alimentaires aux orphelins et personnes vivant avec le VIH du Centre de traitement ambulatoire (CTA) du Centre Hospitalier universitaire de Libreville, le 30 décembre 2019.

C'est un acte de générosité posé par l'ONG Malachie comme pour souhaiter ses vœux de nouvel an aux orphelins et personnes vivant avec le VIH du Centre de traitement ambulatoire (CTA) du Centre Hospitalier universitaire de Libreville. Il s'agit des sacs de riz, d'eau potable, des biscuits et bien d'autres denrées alimentaires. Pépécy Ogouliguendé, la Présidente de l'ONG dans son élan de solidarité, fait du partage, de l'entraide et l'Amour du prochain, le centre de ses activités. Elle a d'ailleurs tenu à saluer les efforts déjà consentis par le gouvernement gabonais en rendant gratuit l'accès au traitement. Elle a également appelé à un plaidoyer pour que l'État remette en place les filets sociaux pour aider les malades à mieux s'alimenter.

L'ONG Malachie a fait des heureux tout en rappelant qu'il y a de la honte à être heureux tout seul. Depuis une décennie, et sans effort l'ONG se rend au chevet des orphelins et personnes vivant avec le VIH afin de leur apporter soutien et réconfort. Et cela pour permettre à ces personnes de fêter la Saint Sylvestre dignement. « Nous tenons ferment à la dignité et aux valeurs humaines. Ces modestes actions ne sont que l'expression de notre attachement à ces valeurs humaines. Notre ONG y tient » explique Pépécy Ogouliguendé.

Le don de denrées alimentaires offert par l'Ong Malachie a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Un acte qui pour eux, vient à point nommé. « Nous sommes heureux car ce don denrées alimentaires arrivent au bon moment. Nous allons passer de bons moments de fête du nouvel an. Merci à l'ONG Malachie qui a pensé à nous. Que le Seigneur la rende prospère et couvre ses membres de bénédictions pour la nouvelle année qui est à nos portes » témoigne une des personnes vivant avec le VIH, en guise de reconnaissance.

L'ONG Malachie compte faire de son mieux pour venir en aide aux personnes économiquement faibles et surtout les orphelins et les malades. Elle n'a pas manqué de saluer les efforts gouvernementaux et appelé l'État à remettre en place, les filets sociaux pour aider les malades à mieux s'alimenter.