Gabon: Vicky R signe chez " Believe Music France "

Le 30 décembre dernier, la rappeuse gabonaise " Vicky R " qui officie en hexagone depuis quelques années nous a fait part de sa signature chez un major " Believe Music France ".

L'année 2019 qui s'est récemment achevée a été bénéfique pour la Rappeuse gabonaise Vicky R. En effet, durant cette année, l'ambassadrice du Rap vert, Jaune et Bleu du côté de la France a tissé sa toile dans l'univers du Rap français. Elle a fait le tour de quelques plateaux radios, des scènes et a participé à des projets d'une certaine envergure dans le milieu Hip-Hop français. On pense notamment aux compilations " RAP2FILLES " et " LA RELÈVE ". La jeune artiste ( 23 ans ) a captivé l'attention d'une écurie musicale du côté de Paris, qui se nomme " Believe Music France "

Sa signature dans cette structure couronne ses efforts et son talent que nous connaissons au Gabon depuis 2013, alors qu'elle n'avait que 17 ans. C'est dire que cette jeune fille à un talent qui saute aux yeux. L'annonce de cette signature chez " Believe Music France " en fin d'année 2019 ( 30 Décembre ), par Vicky R, sur la toile était écrite en ces termes : " Pour ma part, je finis 2019 comme ça. Très contente de vous annoncer ma signature chez Believe Music France. S/o The Node Music. RDV dans quelques jours pour tout ce qu'on vous prépare. J'ai hâte. Merci pour cette année de folie "

L'information fait le tour de la toile depuis son annonce. Et des félicitations du microcosme Hip-Hop made in Gabon l'accompagnent. Ceci est tout à fait normal, quand on sait que les artistes Rap qui partent du Gabon pour la France ne perce pas. Aux exemples de " Kôba Building " et " Don Nakess " pour ne citer que ces deux-là qui peinent à se frayer un chemin bien qu'étant sur le territoire français depuis des années.

Il faut noter que la structure qui a fait signer Vick R est spécialisée dans l'accompagnement des artistes en se concentrant sur la technologie et les services musicaux, y compris la distribution numérique mondiale. Cette même structure est au top de la distribution numérique de musique, d'après l'article de notre confrère Séif Mostley de " Tromatix " : "Elle est leader mondial de la distribution numérique de musique indépendante"