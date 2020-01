Algérie: Cause sahraouie - Solidarité agissante et intensification de la sensibilisation en Europe

Le combat pour la cause sahraouie s'intensifie de plus en plus en Europe à l'instar des actions menées à travers le monde où la défense du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ainsi que de ses richesses naturelles, ont relevé des militants sahraouis.

Rencontrés en marge des travaux du Congrès du Front Polisario tenu récemment à Tifariti (territoires sahraouis libérés), des représentants de la diaspora sahraouie ont fait part des actions menées sans relâche pour la sensibilisation sur leur juste cause.Ces campagnes sont mises à profit pour dénoncer, avec le soutien des Ong, des partis politiques et des défenseurs des droits de l'homme à travers le monde, le pillage des richesses naturelles au Sahara occidental ainsi que la poursuite de l'occupation marocaine face au blocage du processus de règlement onusien, notamment depuis la démission de Horst Kohler, Envoyé personnel du secrétaire général de l'Onu, ont déclaré des militants à l'APS.

Le militant sahraoui pour les droits de l'Homme en Espagne, Mohamed Mahmoud Salem Abdallah Reguibi, également chirurgien et interprète en Espagne, a loué la solidarité du peuple hôte avec des milliers de Sahraouis installés actuellement dans ce pays, en dépit de la position de son gouvernement qui soutient le Maroc.Ce représentant de la circonscription de Valence a fait savoir que parmi les actions engagées sous d'autres cieux, les Sahraouis en Espagne contribuent aux aides financières aux profits de leurs compatriotes se trouvant dans les camps de réfugiés.

La diaspora, a-t-il ajouté, prend part à toutes les activités liées à la cause du peuple sahraoui et la dénonciation des actions hostiles à son égard, qu'elles soient à caractère politique (manifestations, conférences) ou culturelles, et ce, avec le soutien de partis politiques en plus de mouvements solidaires avec la RASD.Formé en Russie, le chirurgien se rappelle aussi de son expérience dans la traduction de films et documentaires sur le Sahara Occidental, de l'espagnol vers le russe, afin de faire connaitre la cause sahraouie dans ce pays, où nombres de Russes expriment leurs soutien au combat du peuple Sahraoui.

La diaspora sahraouie qui se trouve dans ce pays, travaille en synergie avec toutes les franges de la société sahraouie qui se trouvent en Suède, selon El-Kentawi, à savoir, les universitaires, la jeunesse, les syndicats, les activistes des droits de l'homme et également la représentation féminine."On attend juste la reconnaissance de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) par le Gouvernement Suédois, sachant que le Parlement suédois avait appelé dans une recommandation en 2012, pour cette reconnaissance".

Le journaliste Lahcene Boulsene, également écrivain sahraoui active au profit de la cause sahraouie, entre l'Espagne et la France. Il se dit fier de voir élargir, la cartographie de la diaspora sahraouie en Europe, mais aussi en Amérique Latine et aux Etats-Unis.Pour le président de la Ligue des journalistes sahraouis en Europe, Bachir Mohamed Lahcene, la diaspora commence à donner plus de visibilité à son rôle dans la lutte et le combat pacifiques du peuple sahraoui pour sa liberté et la protection de ses richesses.